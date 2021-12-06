Беженец на границе: «Подкоплю денег и буду вновь пытаться попасть в Германию, но уже через другие страны»

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Эти люди не ожидали, что их путь в такой желанный западный мир будет таким протяженным и тернистым, а временная стоянка на границе приобретет некоторую постоянность. Сегодня часть из них изъявила желание вернуться на родину, понимая все риски и угрозы, поэтому общаются на камеру в формате «без лица».