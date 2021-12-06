Беженец на границе: «Подкоплю денег и буду вновь пытаться попасть в Германию, но уже через другие страны»
Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Эти люди не ожидали, что их путь в такой желанный западный мир будет таким протяженным и тернистым, а временная стоянка на границе приобретет некоторую постоянность. Сегодня часть из них изъявила желание вернуться на родину, понимая все риски и угрозы, поэтому общаются на камеру в формате «без лица».
Я очень благодарен Беларуси, но принял решение вернуться обратно в Ирак. Оставаться мне, конечно, там нельзя, поэтому подкоплю денег и буду вновь пытаться попасть в Германию, но уже через другие страны.
Ситуация трудная в лагере, ведь часть принимает сложное для них решение – вернуться на родину. Остаются те, у кого уже ничего нет в Ираке. Я не могу туда вернуться по политическим моментам. У меня дети и жена, и я не могу подвергать их опасности. Мы хотим в Европу и не теряем надежду, что гуманитарный коридор откроют.
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