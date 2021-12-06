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Польша решила открыть пограничный пресс-центр

06 декабря 2021 21:10
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Новости Беларуси. Для того чтобы изменить имидж страны, которая скрывает факты насилия над беженцами, Польша решила открыть для пишущей братии приграничный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Все происходило очень громко и с помпой. Вот, мол, смотрите, журналисты могут приехать в закрытую приграничную зону и делать правдивые репортажи. Все сделано для их удобства – и интернет, и конференц-зал, и офисы, где представители СМИ могут спокойно работать. И даже его местоположение – несколько километров до границы. Все, вроде, красиво и благополучно. Но так ли это на самом деле? Журналистам приходится работать под неусыпным контролем силовиков. Именно они решают, кого пропускать и что можно снимать. Представители СМИ не могут самостоятельно подъехать к границе, не могут увидеть все своими глазами и использовать камеры, чтобы фиксировать, что там происходит. Приходится полагаться на сообщения официальных лиц и правительства. Вот, что говорят сами журналисты.  

Польша решила открыть пограничный пресс-центр -1

Пресс-центр только что строится в Поплавце, перед Кузницей – за пределами приграничной зоны, к которой у нас пока нет доступа. Командующий пограничной службой в Кузнице до сих пор не ответил на мою просьбу о разрешении въезда в район, где действовало чрезвычайное положение, до полуночи. Ничего не изменилось.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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