Польша решила открыть пограничный пресс-центр

Новости Беларуси. Для того чтобы изменить имидж страны, которая скрывает факты насилия над беженцами, Польша решила открыть для пишущей братии приграничный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Все происходило очень громко и с помпой. Вот, мол, смотрите, журналисты могут приехать в закрытую приграничную зону и делать правдивые репортажи. Все сделано для их удобства – и интернет, и конференц-зал, и офисы, где представители СМИ могут спокойно работать. И даже его местоположение – несколько километров до границы. Все, вроде, красиво и благополучно. Но так ли это на самом деле? Журналистам приходится работать под неусыпным контролем силовиков. Именно они решают, кого пропускать и что можно снимать. Представители СМИ не могут самостоятельно подъехать к границе, не могут увидеть все своими глазами и использовать камеры, чтобы фиксировать, что там происходит. Приходится полагаться на сообщения официальных лиц и правительства. Вот, что говорят сами журналисты.