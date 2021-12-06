Хотите сделать подарок на Новый год детям? Для этого в Могилёвской области есть «ёлки желаний»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Могилевской области. Уже не первый год этот проект БРСМ помогает исполнить желания нескольких сотен девчонок и мальчишек, которые в эти дни особенно нуждаются во внимании и заботе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать, о чем же грезят детские сердца, можно из писем на «елке желаний». Такое чудо-дерево есть в каждом районе. В Могилеве оно разместилось в Центральном универмаге. В 2021 году волонтеры движения «Доброе сердце» помогут исполнить новогодние желания 50 учащихся из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глуска, Бобруйского и Осиповичского районов.

Валерия Москалькова, волонтер:

Мне 15 лет. Я еще совсем недавно сама была ребенком и помню те ощущения, когда получаешь свой долгожданный подарок, те эмоции. И поэтому я решила поучаствовать в акции, чтобы принести счастье и подарки детям, которые особенно в этом нуждаются.

Елена Першина, главный специалист Могилевского областного комитета БРСМ:

Очень радостно, что намного больше людей стали участвовать в нашей акции. И мы видим это по количеству подарков. Каждый хочет стать волшебником и подарить детям чудо. В 2020 году мы ездили и поздравляли деток, мы видели эти радостные глаза и эмоции, которые они получали от того, что пришли к ним Дед Мороз, Снегурочка и подарили им подарки.