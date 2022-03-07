Кирилл Казаков: «Никто ни на кого не нападал. Война началась восемь лет назад»

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков:

Американцам.

Ольга Шпилевская:

Кто эту кашу всю замесил, а теперь сидит просто сверху и наблюдает, как мы тут друг с другом санкциями, не санкциями воюем, не воюем. А они сидят и руководят процессами.

Инга Сечко:

Кстати, в информационной войне один из способов противодействия и защиты себя – каждый раз спрашивать, когда получаешь какую-то информацию: кому это выгодно? То есть обязательно задавать себе вопрос: кому это выгодно? И тогда ты понимаешь, что вливают тебе и какую информацию, с какой целью транслируют.

Ольга Шпилевская:

Это мы рассказали для тех, кто еще сомневается, если есть такие.

Кирилл Казаков:

Есть люди, которые сомневаются в том, что это не Россия напала на Украину. Действительно, никто ни на кого не нападал. Война началась восемь лет назад. Правильно говорит Путин: «Восемь лет назад война началась в Украине с украинцами, а теперь мы просто успокаиваем то, что произошло». Это геополитика, геоигры.