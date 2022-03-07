Кирилл Казаков: «Никто ни на кого не нападал. Война началась восемь лет назад»

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Отказавшись от газа, где будет покупать Европа газ?
Кирилл Казаков, СТВ:
В Америке.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Кому это выгодно?
Кирилл Казаков:
Американцам.
Ольга Шпилевская:
Кто эту кашу всю замесил, а теперь сидит просто сверху и наблюдает, как мы тут друг с другом санкциями, не санкциями воюем, не воюем. А они сидят и руководят процессами.
Инга Сечко:
Кстати, в информационной войне один из способов противодействия и защиты себя – каждый раз спрашивать, когда получаешь какую-то информацию: кому это выгодно? То есть обязательно задавать себе вопрос: кому это выгодно? И тогда ты понимаешь, что вливают тебе и какую информацию, с какой целью транслируют.
Ольга Шпилевская:
Это мы рассказали для тех, кто еще сомневается, если есть такие.
Кирилл Казаков:
Есть люди, которые сомневаются в том, что это не Россия напала на Украину. Действительно, никто ни на кого не нападал. Война началась восемь лет назад. Правильно говорит Путин: «Восемь лет назад война началась в Украине с украинцами, а теперь мы просто успокаиваем то, что произошло». Это геополитика, геоигры.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Нужно говорить, что российская сторона начала специальную военную операцию на территории Украины с целью обеспечения безопасности жителей Донбасса. То есть людям восемь лет не была обеспечена базовая потребность. Потребность в безопасности не обеспечило ни государство украинское, ни Вооруженные силы украинские.
Инга Сечко:
И правильно начата была эта операция, потому что нельзя повторить ошибку, которая произошла в 1941-м году, – мы опоздали. А в этой ситуации нужно было действовать первым.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И война началась, на мой взгляд, не восемь лет тому назад. 1991-й год – развал Советского Союза. Все тогда хлопали в ладоши и очень любили Россию несколько лет.
Инга Сечко:
И еще раньше, потому что развал – это результат этой войны, но первый результат.
Марина Ленчевская:
И встала с колен эта Россия. Мы рядом, слава богу. Слава богу, что мы рядом с таким сильным и надежным партнером.
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