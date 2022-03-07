«Исследовали генетический материал славян». Правда ли, что американские лаборатории разрабатывают опасные препараты?

Кирилл Казаков, СТВ: За последние сутки идет информация о том, что в Украине работали несколько американских лабораторий по разработке каких-то технологических препаратов, которые могли запросто заразить половину земного шара. После того, как началась эта операция, документы и сами лаборатории стали уничтожаться. Не это ли доказательство того, что против нас реально работал враг?

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Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Во-первых, исследовали генетический материал славян, потому что создавалось селективное оружие. Селективный – значит избирательный. Я биолог по первому образованию. Избирательное оружие – это то, которое действует на конкретных людей, то есть только на славянские народы. Представляете, как удобно. Зачем создавать танки, самолеты и какое-то оружие, если можно просто создать «правильные» вирусы, и они будут уничтожать белорусов, россиян, украинцев. Можно для казахстанцев отдельно и так далее.

Алена Сырова, СТВ:

Какая-то нация будет к ним более восприимчива.

Инга Сечко:

Совершенно верно. Это же нужно было пресечь, поэтому правильно сделано, что начата эта военная операция. Она вовремя начата. Я желаю удачи, желаю везения российским солдатам.

Кирилл Казаков:

Наверное, надо желать мира.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Президент тоже все конкретно разложил. Если бы не было конкретной угрозы, речь шла о сутках. Это подтвердил Володя.

Кирилл Казаков:

Война бы началась только с другой стороны. Вот и все.

Инга Сечко:

Совершенно верно. Я говорю, это 1941-й год, только опередили. И правильно сделали.