«Исследовали генетический материал славян». Правда ли, что американские лаборатории разрабатывают опасные препараты?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
За последние сутки идет информация о том, что в Украине работали несколько американских лабораторий по разработке каких-то технологических препаратов, которые могли запросто заразить половину земного шара. После того, как началась эта операция, документы и сами лаборатории стали уничтожаться. Не это ли доказательство того, что против нас реально работал враг?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Во-первых, исследовали генетический материал славян, потому что создавалось селективное оружие. Селективный – значит избирательный. Я биолог по первому образованию. Избирательное оружие – это то, которое действует на конкретных людей, то есть только на славянские народы. Представляете, как удобно. Зачем создавать танки, самолеты и какое-то оружие, если можно просто создать «правильные» вирусы, и они будут уничтожать белорусов, россиян, украинцев. Можно для казахстанцев отдельно и так далее.
Алена Сырова, СТВ:
Какая-то нация будет к ним более восприимчива.
Инга Сечко:
Совершенно верно. Это же нужно было пресечь, поэтому правильно сделано, что начата эта военная операция. Она вовремя начата. Я желаю удачи, желаю везения российским солдатам.
Кирилл Казаков:
Наверное, надо желать мира.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Президент тоже все конкретно разложил. Если бы не было конкретной угрозы, речь шла о сутках. Это подтвердил Володя.
Кирилл Казаков:
Война бы началась только с другой стороны. Вот и все.
Инга Сечко:
Совершенно верно. Я говорю, это 1941-й год, только опередили. И правильно сделали.