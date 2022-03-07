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«Исследовали генетический материал славян». Правда ли, что американские лаборатории разрабатывают опасные препараты?

07 марта 2022 20:29
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Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
За последние сутки идет информация о том, что в Украине работали несколько американских лабораторий по разработке каких-то технологических препаратов, которые могли запросто заразить половину земного шара. После того, как началась эта операция, документы и сами лаборатории стали уничтожаться. Не это ли доказательство того, что против нас реально работал враг?

«Исследовали генетический материал славян». Правда ли, что американские лаборатории разрабатывают опасные препараты?-1

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Во-первых, исследовали генетический материал славян, потому что создавалось селективное оружие. Селективный – значит избирательный. Я биолог по первому образованию. Избирательное оружие – это то, которое действует на конкретных людей, то есть только на славянские народы. Представляете, как удобно. Зачем создавать танки, самолеты и какое-то оружие, если можно просто создать «правильные» вирусы, и они будут уничтожать белорусов, россиян, украинцев. Можно для казахстанцев отдельно и так далее.

Алена Сырова, СТВ:
Какая-то нация будет к ним более восприимчива.

Инга Сечко:
Совершенно верно. Это же нужно было пресечь, поэтому правильно сделано, что начата эта военная операция. Она вовремя начата. Я желаю удачи, желаю везения российским солдатам.

Кирилл Казаков:
Наверное, надо желать мира.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Президент тоже все конкретно разложил. Если бы не было конкретной угрозы, речь шла о сутках. Это подтвердил Володя.

Кирилл Казаков:
Война бы началась только с другой стороны. Вот и все.

Инга Сечко:
Совершенно верно. Я говорю, это 1941-й год, только опередили. И правильно сделали.

«Исследовали генетический материал славян». Правда ли, что американские лаборатории разрабатывают опасные препараты?-4

Ольга Шпилевская:
А о мире говорить нужно всегда.

Кирилл Казаков:
Да, мир – это самое важное.

Ольга Шпилевская:
Наша страна подтверждает, что она до конца, как и наш глава государства, остается мирной площадкой, площадкой для мирных переговоров.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Инга Сечко # Алена Сырова # Ольга Шпилевская # Владимир Путин # Фотофакт

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