«Меньше смотреть». Как уберечь себя от паники в непростое время? Мнение психолога
Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда глава государства на заседании Совбеза показывает на всю страну карту, подробнейшим образом раскладывает, что, как, зачем и почему, мне кажется, что даже у тех, кто плохо слышит и видит, наверное, должны были отпасть какие-то вопросы. Я думаю, что уроки из 2020-го года извлечены, и вот такая открытость позволяет сохранить то состояние в обществе, которое мы сегодня имеем: относительное спокойствие, осторожный оптимизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас же на самом деле нет паники, правда?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нет.
Кирилл Казаков:
Разговоры – это понятно. На кухне – понятно, в очередях в магазинах – да. У меня получилось свободное время, и я ходил в магазины, ездил в такси – и разговоры, сколько стоят тюльпаны и куда уехать. Куда уехать – это больше хи-хи, ха-ха, а тюльпаны – это все-таки важнее.
Марина Ленчевская:
Конечно, важнее. Завтра обязательно нужно поздравить всех женщин. Все девочки любят весенние цветы. Правда? И тюльпаны особенно. Конечно, паники нет. Посмотрите, наша Конституция, наш референдум – какая была явка, как все спокойно прошло, а уже время было непростое.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
А сколько тюльпанов сегодня продают, и сколько людей стоят и покупают эти тюльпаны. Это говорит о том, что мы живем. Каждый занимается своим делом.
Алена Сырова:
В мире социальных сетей нам пытаются внушить, что радоваться, праздновать в такое время – это плохо.
Кирилл Казаков:
Артисты говорят: «Нам проводить концерты или отменять концерты? Что нам делать?» Проводить концерты – «Кому-то очень плохо, а мы тут радуемся». А кто-то говорит: «Наоборот, пойте, потому что таким образом вы людей поддерживаете».
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Дело в том, что хорошее настроение включается теми же механизмами, что и рациональное мышление.
Кирилл Казаков:
Агитбригады никто не отменял.
Инга Сечко:
Во-первых, никто не отменял. Во-вторых, война закончится, а семья останется. Война закончится – мир останется. Если даже у кого-то сейчас внимание больше приковано к войне, то они ведь все равно понимают и чувствуют: а жизнь-то длиннее любой войны, любых военных действий. Поэтому нужно думать о мире, и праздники занимают в мирной жизни очень большое время. Кстати, большое время потому, что если посчитать, сколько у нас праздников, официальных, неофициальных, которые мы сами создаем себе, то окажется, что мы всегда находим повод праздновать. И даже в военное время, во время ВОВ тоже были праздники, праздники были и у партизан, и умение создать себе праздник в любой обстановке – это оптимизм, сила духа.
Кирилл Казаков:
У нас не война. Слава богу, у нас не война.
Инга Сечко:
Нет, но нас заставляют в этом участвовать, то есть сопереживать, «находиться» там. Как работает эта информационная агитация…
Алена Сырова:
Складывается впечатление, будто ты там.
Инга Сечко:
Эти фейки создаются по определенному алгоритму: сначала дается немножко фактов, потом обязательно будет эмоциональное давление, такое резкое безапелляционное заявление, что там происходит то-то и то-то, а в конце обязательно будет призыв, скрытый или явный призыв, что мы должны сделать. То есть понятно, что это прямая манипуляция. Но эти фейки делаются очень талантливо, профессионально. Почему люди на них поддаются? Потому что они воздействуют визуально на наше сознание, то есть в первую очередь визуальный канал задействован, поэтому мой совет как психолога: меньше смотреть.
Кирилл Казаков:
Чаще всего берутся картинки ненастоящие, доделываются, дорисовываются.
Инга Сечко:
Есть российская передача «Антифейк». Что нужно сделать? Во-первых, идет воздействие на сознание через визуальный канал. Это такой известный механизм манипуляции. Поэтому визуальный канал нужно контролировать. Старайтесь не смотреть видео, а читать тексты. Когда мы читаем, у нас больше включаются критическое мышление, логика, и мы понимаем, сопоставляем и видим ложь. Когда же мы смотрим видео, то идет воздействие на наше сознание с помощью ярких картинок, которые сразу включают эмоции. А когда сильные эмоции, мы все понимаем, что сразу отключается мозг. Поэтому не надо смотреть. А еще помните, что воздействие на культурный код нации в первую очередь происходит через воздействие на детское сознание. И это делается через мультфильмы и компьютерные игры. Кстати, во многих фейках используются кадры из компьютерных игр. Да, они очень реалистично сделаны, зато они так активно на нас действуют. На сознание взрослых уже влияют немножко по-другому. Сознание взрослых зомбируется с помощью известной классической технологии «Окна Овертона». Например, сейчас в мире с помощью этой технологии, которая имеет несколько этапов, шесть шагов, продвигается идея каннибализма, а совсем недавно уже была продвинута идея гомосексуализма, причем это продвигалось в течение более 10, около 20 лет. Идея гомосексуализма уже заняла плотно свое место. Уже отсутствует разделение на мужчин и женщин (к счастью, не у нас).
Кирилл Казаков:
У нас завтра Международный женский день.
Инга Сечко:
Поэтому разделение на 72 пола, Кончита Вурст. Кто-то хочет, чтобы его ребенок был похож на Кончиту Вурст? Поэтому ограничивайте поступление этой информации в мозг ваших детей.
Алена Сырова:
Даже на глобальном уровне, в Основном законе мы прописали эту базовую ценность, вовремя защитили.
Инга Сечко:
Кстати, на базовые ценности идет атака с помощью определенных технологий.
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