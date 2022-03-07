«Меньше смотреть». Как уберечь себя от паники в непростое время? Мнение психолога

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Алена Сырова, СТВ:

Когда глава государства на заседании Совбеза показывает на всю страну карту, подробнейшим образом раскладывает, что, как, зачем и почему, мне кажется, что даже у тех, кто плохо слышит и видит, наверное, должны были отпасть какие-то вопросы. Я думаю, что уроки из 2020-го года извлечены, и вот такая открытость позволяет сохранить то состояние в обществе, которое мы сегодня имеем: относительное спокойствие, осторожный оптимизм. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас же на самом деле нет паники, правда?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет. Кирилл Казаков:

Разговоры – это понятно. На кухне – понятно, в очередях в магазинах – да. У меня получилось свободное время, и я ходил в магазины, ездил в такси – и разговоры, сколько стоят тюльпаны и куда уехать. Куда уехать – это больше хи-хи, ха-ха, а тюльпаны – это все-таки важнее. Марина Ленчевская:

Конечно, важнее. Завтра обязательно нужно поздравить всех женщин. Все девочки любят весенние цветы. Правда? И тюльпаны особенно. Конечно, паники нет. Посмотрите, наша Конституция, наш референдум – какая была явка, как все спокойно прошло, а уже время было непростое. Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

А сколько тюльпанов сегодня продают, и сколько людей стоят и покупают эти тюльпаны. Это говорит о том, что мы живем. Каждый занимается своим делом. Алена Сырова:

В мире социальных сетей нам пытаются внушить, что радоваться, праздновать в такое время – это плохо.

Кирилл Казаков:

Артисты говорят: «Нам проводить концерты или отменять концерты? Что нам делать?» Проводить концерты – «Кому-то очень плохо, а мы тут радуемся». А кто-то говорит: «Наоборот, пойте, потому что таким образом вы людей поддерживаете». Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Дело в том, что хорошее настроение включается теми же механизмами, что и рациональное мышление. Кирилл Казаков:

Агитбригады никто не отменял. Инга Сечко:

Во-первых, никто не отменял. Во-вторых, война закончится, а семья останется. Война закончится – мир останется. Если даже у кого-то сейчас внимание больше приковано к войне, то они ведь все равно понимают и чувствуют: а жизнь-то длиннее любой войны, любых военных действий. Поэтому нужно думать о мире, и праздники занимают в мирной жизни очень большое время. Кстати, большое время потому, что если посчитать, сколько у нас праздников, официальных, неофициальных, которые мы сами создаем себе, то окажется, что мы всегда находим повод праздновать. И даже в военное время, во время ВОВ тоже были праздники, праздники были и у партизан, и умение создать себе праздник в любой обстановке – это оптимизм, сила духа. Кирилл Казаков:

У нас не война. Слава богу, у нас не война.