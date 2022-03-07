«Они очень много теряют». Что делать Беларуси в условиях санкций? Мнение экономиста

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Алена Сырова, СТВ:

Елена Константиновна, как считаете, сколько может продлиться такой период закручивания гаек во взаимном сотрудничестве, которое мы столько выстраивали до этого? Я имею в виду экономические.

Елена Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Мы об этом и говорим, что мы, наверное, сегодня сели бы за стол переговоров. Но те, кто получают дивиденды от этой ситуации, выруливают именно в эту сторону, пока не готовы, чтобы все вернулось на круги своя. Вот и все. Посмотрите. «А мы готовим пятый пакет санкций против РФ, но не скажем, что там будет». Посмотрите на все эти санкции, что сегодня проходят. Правильно сегодня сказали. Это не экономический, это действительно хлыст. Мы пережили, не то, что пережили, после нас в 2020 году ввели колоссальные финансовые санкции. Россия такого еще не видела, мы вот такими санкциями живем: ограничение доступа к глобальным рынкам, сделали, что хотели, с нашими ценными бумагами. То есть мы поняли, что это такое, что есть не только торговые санкции, но еще и финансовые. И в любом случае мы ждем, мы все равно пытаемся развиваться, мы не сдаемся, потому что у нас есть, с одной стороны, такая черта, как сострадание, а с другой стороны, мы очень умеем мобилизоваться. Мы мобилизовались, мы собрались и готовы встречать будущее. Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

И найдем новые ресурсы благодаря этой мобилизации. Елена Абухович:

Мы найдем новые ресурсы, безусловно. У нас есть масса партнеров. Мы говорим, что мы меняем вектор. Понятно, что европейские рынки для нас, к сожалению, надолго потеряны. Обидно, что мы к ним столько шли, столько в это вложили. И мы, и наши партнеры. Причем, когда мы говорим, бизнес за то, чтобы продолжать здесь, потому что они очень много теряют. Тем не менее политика говорит о том…

Кирилл Казаков, СТВ:

Пример Литвы и Латвии, которые теряют очень много, но при этом политики делают все возможное, чтобы не вернулись они на нормальные рельсы. Елена Абухович:

Мы, конечно, переориентируемся. У нас есть партнер, та же КНР, у которой сегодня с РФ потрясающе хорошие отношения, за много лет они установились. Это тоже наш партнер, и нас приглашают к сотрудничеству. В случае отключения SWIFT нам предлагают присоединиться к их системе. Но это, конечно же, позволит нам избежать больших убытков, то есть как-то нивелировать. Но, к сожалению, на это все надо время. Нам не надо смотреть только на КНР (это наш стратегический партнер). Надо смотреть более глобально: на рынки Азии, на рынки Африки, там, где нас ждут. А про диверсификацию вы абсолютно правы. Нам говорили всегда: «Диверсификация, диверсификация». РФ – наш надежный партнер и друг, но нельзя хранить яйца в одной корзине. Никогда. Это непреложная истина. Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Понятно, что европейские рынки для нас важны, и мы к ним долго шли, мы получали сертификаты, мы стремились на эти рынки. Но согласитесь, европейские рынки для нас не настолько важны, сколько важны для Европы, для европейских производителей. Российский и белорусский рынок – это 155 миллионов потребителей. Понимаете? То есть отказаться им от этого огромнейшего рынка – это, мне кажется, выстрел не только себе в ногу, но и в голову. Кирилл Казаков:

Хотя бы посчитать количество грузовиков, которое идет из Европы в Россию.