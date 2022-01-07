Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. Что известно о регионах, где прошли протесты?
Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.
Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.
Завершается пятый день беспорядков в Казахстане. Сегодня все здания администраций освобождены от участников протеста: более 3 500 человек задержаны, 26 ликвидированы. Ответственность за беспредел в стране взял на себя Мухтар Аблязов. Бывший руководитель БТА Банка, который сейчас скрывается за границей. Он назвал себя лидером оппозиции и протестного движения и заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить «временное правительство, если протест достигнет правильного охвата». Тем временем власти Казахстана и миротворцы способствуют восстановлению спокойствия в стране: в составе ОДКБ есть и белорусские военные.
Главная миссия ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств – членов организации. Так, миротворцы уже помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы.
События в Казахстане – в топе тем, обсуждаемых в мировом экспертном сообществе. Свое мнение о причинах сложившейся ситуации высказал немецкий политолог Александр Сосновский на канале «Соловьев LIVE».
Впрочем, такой ли неожиданной была нынешняя ситуация в Казахстане? Экс-советник Назарбаева рассказал про секретные тренировочные лагеря. Получается, что в стране готовились не просто к беспорядкам, а к настоящей войне.
Тем временем в мире продолжают высказываться в поддержку Казахстана. Объединившись, государства пытаются оказать посильную помощь. Так, армянских и киргизских миротворцев в Казахстан доставляют российские самолеты. Решительно против любых действий внешних сил, нацеленных на насилие, выступают и в Китае.
Не остается в стороне и наша страна. Для Беларуси поддержать Казахстан крайне важно, причем не только с гуманистической позиции. Страшна геополитическая утрата Казахстана. Она может привести к обострению противостояния против России. Поэтому, оказывая помощь Казахстану, мы также предотвращаем нападки в сторону наших ближайших партнеров и Беларуси.
Также в вопросе затронута и экономическая сторона, поскольку потеря рынка Казахстана для стран – участников ЕАЭС может значительно повлиять на темпы развития экономик. К слову, ущерб, нанесенный бизнесу самого Казахстана, достиг 180 миллионов долларов. Но всего дороже человеческие жизни. Благо, сегодня конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах Казахстана. А значит, есть надежда на то, что жертв больше не будет.
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