Замглавы Администрации президента Казахстана: «Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях»

Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.

Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.

Миротворцы уже помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы.