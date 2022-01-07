Прямой эфир

Замглавы Администрации президента Казахстана: «Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях»

07 января 2022 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.  

Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.  

Миротворцы уже помогли вернуть контроль над аэропортом Алматы.  

Замглавы Администрации президента Казахстана: «Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях» -1

Даурен Абаев, заместитель главы Администрации президента Республики Казахстан:  
Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Орлан», «Беркут» и Министерства обороны.  

# Протесты в Казахстане # Даурен Абаев # Марина Кишкурно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане
07 января 2022 17:50

«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане

Ответственность за происходящее в Казахстане взял на себя бывший руководитель БТА Банка. Он скрывается за границей
07 января 2022 15:09

Ответственность за происходящее в Казахстане взял на себя бывший руководитель БТА Банка. Он скрывается за границей

Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане
07 января 2022 14:56

Возвращаются в обычный режим? Вот что происходит 7 января в Казахстане