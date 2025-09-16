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Сильнейшие дожди вызвали серию наводнений на северо-востоке Индии

16 сентября 2025 07:12
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Сильнейшие дожди вызвали серию наводнений на северо-востоке Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие дожди вызвали серию наводнений на северо-востоке Индии-2

Река, вышедшая из берегов, затопила деревни, что привело к разрушительным последствиям. В финансовой столице Мумбаи сломалась монорельсовая дорога, в результате чего, по данным властей, по меньшей мере 17 человек на несколько часов застряли в пути. Дома и улицы также были затоплены после проливных дождей, обрушившихся на промышленный город Канпур. 

В этом году жестокий сезон муссонов принес региону колоссальные разрушения: в августе погибло по меньшей мере 130 человек. Проливные дожди в холмистых районах привели к разливу многих рек, Уровень воды в которых превысил опасный. 

# Новости Индии # Наводнение

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