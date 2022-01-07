«Мне страшно, мне обидно». В Казахстане формируют народные дружины
Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.
Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.
Важно, что не хотят стоять в стороне и местные жители. В столице Казахстана формируются народные дружины. На данный момент в составе этих дружин около 500 человек. В основном среди добровольцев – спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Люди намерены охранять гособъекты и защищать от мародерства мирных граждан, которые, безусловно, напуганы.
Мы слышим раскаты взрывов. Мне страшно, мне обидно, что молодые люди погибают. За это я переживаю. Я сама мать, поэтому очень больно сердцу моему.
«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане – читайте далее.