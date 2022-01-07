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«Мне страшно, мне обидно». В Казахстане формируют народные дружины

07 января 2022 17:54
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Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.  

Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.  

«Мне страшно, мне обидно». В Казахстане формируют народные дружины-1

Важно, что не хотят стоять в стороне и местные жители. В столице Казахстана формируются народные дружины. На данный момент в составе этих дружин около 500 человек. В основном среди добровольцев – спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Люди намерены охранять гособъекты и защищать от мародерства мирных граждан, которые, безусловно, напуганы.  

«Мне страшно, мне обидно». В Казахстане формируют народные дружины-4

Мы слышим раскаты взрывов. Мне страшно, мне обидно, что молодые люди погибают. За это я переживаю. Я сама мать, поэтому очень больно сердцу моему.  

«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане – читайте далее.  

# Протесты в Казахстане # Марина Кишкурно # Фотофакт

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