«Мне страшно, мне обидно». В Казахстане формируют народные дружины

Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать. Подробнее в сюжете Марины Кишкурно.

Важно, что не хотят стоять в стороне и местные жители. В столице Казахстана формируются народные дружины. На данный момент в составе этих дружин около 500 человек. В основном среди добровольцев – спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Люди намерены охранять гособъекты и защищать от мародерства мирных граждан, которые, безусловно, напуганы.