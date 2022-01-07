«Приходим в храм вместе с детьми». Каким традициям православные следуют в Рождество?

Новости Беларуси. 7 января отмечают Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и надежд на духовное обновление. Люди поздравляют друг друга с праздником, ходят в гости, дарят подарки, ну и, конечно, стараются быть ближе к Богу. Во всех белорусских храмах праздничные богослужения в честь Рождества Христова проходят и в эти минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как белорусы встретили светлый праздник, расскажет Карина Верховцева. В 2021 году из-за пандемии многие белорусы были вынуждены отказаться от визитов в храмы в рождественскую ночь. Зато в 2022-м таинство Рождения Христа пришли разделить тысячи православных в разных уголках страны. Рождественская литургия всегда завораживает: в пламени свечей и песнопениях рождается понимание глубокого смысла праздника.

Сегодня все храмы (от сельских приходов до крупных соборов страны) выглядят особенно торжественно. Священнослужители облачены в белые одежды, а в божьей обители пахнет хвоей и цветами, горят тысячи свечей, под куполами звучат молитвы о самом сокровенном. Несмотря на позднюю ночь в Спасо-Преображенский собор спешат люди. Многие идут с детьми, на лицах которых нет и капли сна. Взрослые признаются, что когда-то вот за руку приходили на божественную литургию с родителями, теперь же таинство Рождения Христа спешат разделить со своими детьми.

Ирина Науменко, жительница Могилева:

Всегда в праздник Рождества Христова мы приходим в храм вместе с детьми. Дети всегда ждут этот праздник, ждут подарков, после храма мы приходим домой, зовем бабушек. Всей семьей собираемся за большим столом, несмотря на то, что это ночь, тем не менее все очень ждут, готовятся, заканчивается Рождественский пост, садимся за стол всей семьей и разговляемся, дети получают подарки, и все довольные ложатся спать. Получается такая волшебная праздничная ночь. На стороне праздника и погода. Тихая ночь с легкими снежинками на золотых куполах и отблесками звезд, среди которых озарение той самой, чье появление на небосклоне стало главным символом праздника.

Ксения Шаварина, жительница Могилева:

Рождение Христа – это значит возрождение самого человека, потому что, если бы он не родился, и нас на этой земле бы не было. Из-за тяжелых ковидных времен от светлой и красивой части самого важного церковного праздника многим пришлось отказаться, зато в этом вереница людей у ворот в церковь не иссякает – люди возвращаются в храмы.

Софроний, архиепископ Могилевский и Мстиславский:

Праздник Рождества Христова пробуждает нас от греховного сна, укрепляет нас в вере, помогает нам следовать той истине, которую Христос принес в мир, которая открывает дверь в царствие небесное. В Свято-Духовом кафедральном соборе своя атмосфера. Храм украшен белыми цветами, живыми елями и, конечно, соорудили вертеп. Это изображение одной из главных библейских сцен – рождение Иисуса. Согласно преданию, Богомладенец явился на свет в хлеву в пещере среди животных. Эти и другие моменты, связанные с Рождеством, сегодня вспоминают во время праздничных служб. Иерей Антоний Гуров: Рождество Христово открывает нам путь к спасению, просвещает нас светом истины – подробнее здесь. Этой ночью задумчивое настроение поста и тихой молитвы сменилось радостью. Время святок – дней, когда вся семья собирается за праздничным столом, где можно себе не отказывать в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост окончен.

Кульминация этого дня – одно из главных рождественских богослужений – Великая вечерня с участием Патриаршего экзарха всея Беларуси. Это ежегодная традиция, когда собираются настоятели всех столичных храмов. Своеобразный символ единения церкви. «Все мы хотим надеяться на чудо». Как православные Беларуси отмечают Рождество – подробнее здесь.