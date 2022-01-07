Лукашенко: «Если рухнет Россия – то мы даже не заметим, где мы окажемся». Что ещё говорил Президент? Итоги поездки в храм

Новости Беларуси. Православный мир 7 января встречает Рождество. Сегодня на праздничные богослужения в церковь верующие приходят целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И по традиции светлый праздник Рождества с верующими разделяет Президент Беларуси. Каждый год Александр Лукашенко приезжает в разные храмы страны, чтобы зажечь рождественскую свечу. В этот раз глава государства побывал в минском храме Преподобных Оптинских старцев. Пользуясь случаем, Александр Лукашенко, поблагодарил служителей за приглашение и пообщался с прихожанами. Конечно, в такие светлые праздники хотелось бы говорить лишь о возвышенном, о добром, но, к сожалению, ситуация вблизи нашего общего дома вынуждает заострять внимание на земном. Речь о ситуации в Казахстане.

Поговорили и о том, как будем жить мы дальше. Непростыми выдались последние два года. В нынешнем будет не легче. Президент акцентировал внимание на том, что самое главное для белорусов – это сохранить свои независимость и суверенитет. А это зависит только от нас самих. Виктория Ходосок продолжит.

Сияние Вифлеемской звезды над вертепом для всех верующих христиан особый символ. Именно он однажды и показал путь волхвам к той самой пещере, в которой родился Спаситель. Пришли они к младенцу с дарами – золотом, ладаном и смирной. Обычай дарить подарки в Рождество, к слову, также связывают именно с этим событием. Этот важный праздник принято встречать среди родных и близких. И вот уже по традиции наш Президент Рождество Христово проводит в кругу своей большой семьи – нас, белорусов. Он приехал в храм Преподобных Оптинских Старцев.

С великой радостью поздравляем вас. Со светлым праздником Рождества Христова. Желаем вам здравия душевного и телесного. С Рождеством Христовым!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это от нас с Владыкой вам небольшие подарки. С праздником вас. Душевного и телесного здравия. Храм Преподобных Оптинских Старцев в своем роде даже уникален — он первый деревянный в Минске. Построен в традициях белорусского шатрового зодчества. Внутри храма множество икон, в том числе старинных и привезенных с Афона. В числе святынь – образ Николая Чудотворца с частицей мощей, освященный на гробнице угодника в итальянском Бари, мощи Серафима Саровского и еще нескольких десятков святых. И конечно же, Оптинских старцев. «Очень ценю посещение этих маленьких, очень душевных храмов». Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством.

Сегодня мир настолько хрупок, что, кажется, вера – наше единственное спасение. Вера в то, что в общем доме будет тихо и спокойно, в то, что все же уже сильно утомившая весь мир пандемия наконец-то отступит, и в то, что люди наконец-то осознают, революция и резкий слом – не то, к чему стоит стремиться. Лукашенко: «Вокруг нас произошло то, о чем я много раз говорил». Подробности здесь.

К сожалению, в такой праздник приходится говорить не только о добром и светлом. Складывающаяся вокруг обстановка пугает. Речь о Казахстане. Белорусы с обеспокоенностью наблюдают за происходящим, молятся о мире на этой близкой нам земле, и конечно, переживают за наших военных, которые накануне направились туда с миротворческой миссией в рамках ОДКБ. Задача миротворцев не убивать – это ключевое. Они помогут в охране важных государственных и военных объектов, окажут содействие силам правопорядка в стабилизации обстановки в стране. Лукашенко: «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные». Подробности здесь.

Александр Лукашенко:

Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Чтобы у них не произошло то, что произошло у нас. Казахстан – это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Если рухнет Россия – то мы даже не заметим, где мы окажемся. Вот через нас просто перешагнут, как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации. Центр нашего православия и не только. Я хочу, чтобы это понимали. Для нас очень важно остаться независимым государством. Управлять своей страной. Жить мирно и спокойно.

И понятно, это зависит только от нас самих. Прошлый год показал: до пропасти буквально один шаг. Потерять выстроенное годами и, давайте откровенно, большими усилиями можно за считаные минуты. Лукашенко: я взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость. Читайте здесь. Очевидно, самое время остановиться и задуматься всем нам об ошибках и происходящем. Что на Рождество сказал Митрополит Вениамин, читайте здесь.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Рождество – один из самых светлых церковных праздников. В этот день принято молиться, делать добрые дела, дарить подарки – они должны обязательно в себе содержать что-то теплое, личное и душевное. И конечно, зажигать свечи. Это символ победы света над тьмой. Кстати, обычай дарить подарки в Рождество еще связывают с повествованием о святом Николае Чудотворце. Он помогал бедным и нуждающимся, оставаясь при этом незамеченным. Так родилась идея оставлять сюрпризы под елкой ночью, пока все спят. Но в сегодняшней истории все открыто: Президент дарит икону с ликом святого. Интересно, что она выполнена в технике сожской скани. Аналогов в мире этому направлению искусства нет. И исключительно белорусским мастерам под силу работать в этой технике.