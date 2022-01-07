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«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане

07 января 2022 17:50
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Новости Казахстана. В светлый Рождественский день, к сожалению, не до празднования жителям Казахстана. Еще в обед в стране было по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих. Тем не менее не спеша, Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.  

Экс-советник Назарбаева рассказал про секретные тренировочные лагеря. Получается, что в стране готовились не просто к беспорядкам, а к настоящей войне.  

«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане-1

Ермухамет Ертысбаев, государственный деятель Казахстана:  
В течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. И вы представляете, Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, появлялись сообщения – обезврежена там группа, здесь. А многочисленные тренировочные лагеря, которые были в горах созданы, об этом молчали.  

Замглавы Администрации президента Казахстана: «Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях» – подробности здесь.   

# Протесты в Казахстане # Ермухамет Ертысбаев # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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