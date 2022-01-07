Минское «Динамо» в КХЛ на выезде уступило омскому «Авангарду»

Старт поединка сложился неудачно. Счет был открыт хозяевами уже на 43-й секунде матча. А во втором периоде они удвоили отрыв. При этом за две двадцатиминутки «орлы» сделали лишь три броска в створ ворот против 15 у «зубров». Перспектива камбэка была. Но после перерыва подопечные Вудкрофта продолжили совершать ошибки и вновь пропустили. После финальной сирены на табло горели грустные для нас цифры – 3:0 в пользу россиян.