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Минское «Динамо» в КХЛ на выезде уступило омскому «Авангарду»

07 января 2022 17:46
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в КХЛ на выезде уступило омскому «Авангарду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» в КХЛ на выезде уступило омскому «Авангарду»-1

Старт поединка сложился неудачно. Счет был открыт хозяевами уже на 43-й секунде матча. А во втором периоде они удвоили отрыв. При этом за две двадцатиминутки «орлы» сделали лишь три броска в створ ворот против 15 у «зубров». Перспектива камбэка была. Но после перерыва подопечные Вудкрофта продолжили совершать ошибки и вновь пропустили. После финальной сирены на табло горели грустные для нас цифры – 3:0 в пользу россиян.  

# Хоккей # общество # Фотофакт

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