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Политолог о Казахстане: «Думаю, что ситуация будет быстро разрешена»

07 января 2022 13:48
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Тема Казахстана в топе обсуждаемых тем в мировом экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот мнение белорусского политолога Вадима Елфимова.  

Политолог о Казахстане: «Думаю, что ситуация будет быстро разрешена»-1

Вадим Елфимов, политолог:  
По результатам событий Александр Григорьевич Лукашенко выдвинул идею стабилизирующего воздействия стран ОДКБ в случае каких-то кризисных ситуаций. Сегодня оказалась совершенно очевидна прозорливость нашего лидера.  

Я думаю, что ситуация будет быстро разрешена. Покой нам только снится. Если нам покой будет не сниться, тогда и боя не будет. Я бы перефразировал, прошу прощения, великого поэта: если мы не будем почивать на лаврах, тогда не с кем будем воевать.  

Политолог о Казахстане: «Думаю, что ситуация будет быстро разрешена»-4

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# Протесты в Казахстане # общество # Вадим Елфимов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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