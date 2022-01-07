Политолог о Казахстане: «Думаю, что ситуация будет быстро разрешена»

Тема Казахстана в топе обсуждаемых тем в мировом экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот мнение белорусского политолога Вадима Елфимова.
Тема Казахстана в топе обсуждаемых тем в мировом экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот мнение белорусского политолога Вадима Елфимова.
Вадим Елфимов, политолог:
По результатам событий Александр Григорьевич Лукашенко выдвинул идею стабилизирующего воздействия стран ОДКБ в случае каких-то кризисных ситуаций. Сегодня оказалась совершенно очевидна прозорливость нашего лидера.
Я думаю, что ситуация будет быстро разрешена. Покой нам только снится. Если нам покой будет не сниться, тогда и боя не будет. Я бы перефразировал, прошу прощения, великого поэта: если мы не будем почивать на лаврах, тогда не с кем будем воевать.
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