Привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды. Неделя мобильности начинается в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт акции даст велопробег до стелы «Минск – город-герой», где участники возложат цветы. Для всех желающих до 22 сентября будут организованы многочисленные интерактивы, образовательные лекции, информационные часы. Одним из увлекательных мероприятий станет экоквест для школьников, он состоится завтра, 17 сентября, в Минском музее городского пассажирского транспорта.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Неделя мобильности – традиционная кампания, которая направлена на привлечение внимания общественности к вопросам, которые связаны с выбросами от мобильных источников в окружающую среду. По статистическим данным, только за 2024 год объем выбросов вредных веществ в окружающую среду составил 865 тысяч тонн. 49 % от этого объема – это и есть мобильные источники.

Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На неделе мобильности запланированы проведения мероприятий на территории Минской области. В каждом районе разработан свой план мероприятий, который предусматривает, как в основном, это велопробеги, а также экоквесты, открытия велодорожек.

Неделя мобильности – традиционная кампания, направленная на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье человека. Цель – поощрить использование альтернативных способов перемещения, таких как общественный транспорт, велосипеды, самокаты, а также пешие прогулки.