Немецкий политолог о Казахстане: «Евросоюз собирается участникам выплачивать потери, которые у этих людей образовались»

Александр Сосновский, политолог:

На 100 % я теперь уверен, что в Европе знали о готовящихся провокациях. То, что я тогда говорил, показывал, давал мою аналитику, она как раз была о том, что в Европе готовятся к неким событиям, которые должны были в этих регионах Средней Азии произойти. Это значит, что либо к ним поступала информация по каналам их спецслужб, либо они в этом принимали, может быть, даже какое-то организационное участие. Не в беспорядках, конечно, но вполне вероятно, что через свои НКО какую-то информацию они снимали, получали ее.

Какая мне последняя информация пришла? Этой информации я верю. Информация пришла очень интересного плана. Евросоюз собирается участникам (они их называют демонстрантами, но на самом деле это террористические группы) выплачивать потери, которые у этих людей образовались, образуются из-за неполучения ими заработной платы и потери, связанные с неоплатой жилья. Понятно, что многие из них теперь окажутся без работы. Будут сидеть или будут осуждены, как это там произойдет. Если это произойдет (я верю этому источнику, из которого я получил эту информацию), это означает в любом случае косвенное участие Брюсселя в этих событиях. Пусть даже постфактум, но тем не менее участие.