«Больше и больше внимания сегодня уделяется человеку». Проект новой Конституции обсудили в областях Беларуси
Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конституционные перемены глава государства анонсировал еще задолго до президентских выборов. Сказано – сделано. Сейчас самая активная фаза – широкое общественное обсуждение. Причем, в нормотворчество включились все слои населения. Общественность предлагает поправки, которые укрепили бы именно центральную власть, национальное законодательство и семейные ценности. Сейчас идет активный сбор предложений.
Александр Лукашенко: «Мы уже разогрели наше общество, люди ждут новую Конституцию» – читайте здесь.
Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте обновленной Конституции. Особый интерес современный вариант Основного закона вызывает у юных белорусов. Новое поколение запускает серию открытых диалогов «Сила закона». Содействие всестороннему развитию молодежи, создание необходимых условий для активного участия в общественной жизни страны – эти темы озвучила активные юноши и девушки в Конституционном суде. Что символично, именно он призван охранять Основной закон страны.
Миклашевич: я призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции – читайте здесь.
Юные белорусы предложили укрепить позиции молодежи в обновленной Конституции, закрепить значимость гарантий поддержки всестороннего развития одаренных юношей и девушек. Предложения по усовершенствованию Конституции также можно направить через онлайн-приемную БРСМ.
Изменения в Конституции должны быть понятны всем. Молодежи – через соцсети, пенсионерам – через общение и СМИ. В Могилевской области созданы почти 40 мобильных групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах. Рабочие приемные и горячие линии ежедневно.
Читайте также:
В Могилевской области создали 39 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах
Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов. С учетом этого нужно вносить изменения в Конституцию
Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»
Обсуждают проект новой Конституции и в Рогачеве. По этому поводу здесь развернулась целая дискуссия. На молочно-консервном комбинате вице-спикер Совета Республики Леонид Заяц обратил внимание на то, что болью отзывается в каждой семье – на сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По-прежнему в нашей Конституции записана социальная направленность развития общества. Больше и больше внимания сегодня уделяется человеку, детям, семье, молодежи. Всем тем, на ком держится сегодня государство, общество. Красной нитью прописано через эту Конституцию отношение нашей страны к людям пожилого возраста, ветеранам войны, ветеранам труда, инвалидам.