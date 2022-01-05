«Больше и больше внимания сегодня уделяется человеку». Проект новой Конституции обсудили в областях Беларуси

Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Конституционные перемены глава государства анонсировал еще задолго до президентских выборов. Сказано – сделано. Сейчас самая активная фаза – широкое общественное обсуждение. Причем, в нормотворчество включились все слои населения. Общественность предлагает поправки, которые укрепили бы именно центральную власть, национальное законодательство и семейные ценности. Сейчас идет активный сбор предложений.

Миклашевич: я призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции – читайте здесь .

Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте обновленной Конституции. Особый интерес современный вариант Основного закона вызывает у юных белорусов. Новое поколение запускает серию открытых диалогов «Сила закона». Содействие всестороннему развитию молодежи, создание необходимых условий для активного участия в общественной жизни страны – эти темы озвучила активные юноши и девушки в Конституционном суде. Что символично, именно он призван охранять Основной закон страны.

Юные белорусы предложили укрепить позиции молодежи в обновленной Конституции, закрепить значимость гарантий поддержки всестороннего развития одаренных юношей и девушек. Предложения по усовершенствованию Конституции также можно направить через онлайн-приемную БРСМ.

Изменения в Конституции должны быть понятны всем. Молодежи – через соцсети, пенсионерам – через общение и СМИ. В Могилевской области созданы почти 40 мобильных групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах. Рабочие приемные и горячие линии ежедневно.

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