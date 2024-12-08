Вывести на самоокупаемость – узнали, какие задачи предстоит решить театру в 2025-м

Как обеспечить равные права для всех белорусов и в целом проблемы простых людей – это основное, что должно заботить всю вертикаль власти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом часто говорит Президент и особенно обращает внимание тех, кто только заступает на высокие посты. На неделе глава государства назначил новых руководителей.

Так, к примеру, Сергей Наливайко стал помощником Президента – инспектором по Могилевской области. Новый руководитель и в Министерстве культуры. Это ведомство возглавил Руслан Чернецкий и буквально в первые часы в должности уже был вынужден комментировать проблемные вопросы, которых в сфере накопилось немало. К примеру, не первый год стоит задача – вывести театры на самоокупаемость. Государство не бросит их на произвол судьбы и поможет нести культуру в массы. Но что касается зарплат, то тут, как и с учеными, каждому по заслугам. Хотя, как утверждает наш корреспондент, белорусские театры не пустуют. Залы заполняются, а на некоторые постановки откровенно билетов не достать. На что готовы белорусы ради искусства и можно ли заработать на прекрасном – разбиралась наша Алеся Иванова.

Таким видео с пользователями TikTok поделилась минчанка Анна Качук. «Театралка» кипит от возмущения: 3 часа на холоде и всё напрасно. Билета на заветную постановку, как и многим другим в очереди, не хватило. Буквально за считанные дни ролик набрал больше 120 тысяч просмотров и сотни комментариев. Первое число месяца, в 10 утра кассы театра кукол, как и положено, начали продажу билетов, после обеда стартовали и онлайн-продажи. Однако из-за большого наплыва пользователей буквально за 10 минут сайт снесли – он не выдержал потока желающих. К такому ажиотажу кукольный театр привык. Театр уже давно не нуждается в лишней рекламе. «Пансион «Belvedere», «Записки юного врача» – громкие имена режиссеров и постановщиков говорят сами за себя.

Татьяна Толстик, директор Белорусского государственного театра кукол:

Уже слава так далеко пошла за пределы не только Беларуси. Поэтому у нас очень много предложений. «Пансион «Belvedere» – это спектакль, который созвучен и понятен всем. Очень многие приходят по 8, по 14 раз. Спрос есть – по законам экономики должно не отставать предложение. Кажется, спектакли можно делать чаще, а зрительный зал – расширить. Но не все так просто. Кукольный сегмент в театральной среде отличается от остальных. Количество посадочных мест всегда ограничено, чтобы зритель смог рассмотреть все детали. А еще кукольный – единственный из театров, где актеры выходят на репетицию во всеоружии – с реквизитом и декорациями. Поэтому и готовиться к премьерам здесь начинают за полгода. Татьяна Толстик:

У нас в штате всего лишь 20 артистов. Например, вечерние спектакли идут в одном составе. Подготовительный период в нашем театре составляет около 5 месяцев: от замысла до начинаний дела, до разработки. Поэтому мы не можем себе позволить большое количество постановок.

Интерес к классической трагедии не помогает свести бухгалтерию в плюс. С закрытием на капитальную реконструкцию театр Горького временно прописался во Дворце культуры профсоюзов. В таких случаях, как и ранее, государство полностью берет на себя все затраты по ремонту и бесплатно предоставляет альтернативные площадки. Но о создании новых постановок в чужих стенах речи не идет.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Чтобы создать новую постановку, нужно иметь свою сценическую площадку, на которой ты репетируешь, на которой ты ставишь свет, мизансцены, где хранятся декорации. А сейчас это все надо арендовать. И несмотря на то, что спрос на спектакли есть и премьерные постановки в большинстве своем окупаются, новые правила финансирования заставили пересмотреть в театре многие моменты. Например, продажу билетов на большинство спектаклей в Большом теперь открывают за полгода, чтобы заранее спланировать бюджет. Внедряют и новые формы заработка, например экскурсии по кулуарам театра, билеты на которые разлетаются так же быстро, как и на премьерные показы.