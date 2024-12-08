Как удержать руководителя в регионе? Секрет от человека, который стоял у истоков независимой Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Сегодня заработная плата выстроена так, что руководитель, если есть производство, зарабатывает по 7-8 тысяч. Это уже и есть привлекательность. Плюс обеспечивается жильем, агрогородки созданы, есть условия для жизни. Сейчас глава государства поставил задачу – деревня будущего, еще один толчок сделать.

Александр Осенко:

То есть создать комфортные условия на селе.