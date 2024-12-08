Прямой эфир

Как удержать руководителя в регионе? Секрет от человека, который стоял у истоков независимой Беларуси

08 декабря 2024 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как удержать руководителя в регионе? 

Как удержать руководителя в регионе? Секрет от человека, который стоял у истоков независимой Беларуси-2

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Сегодня заработная плата выстроена так, что руководитель, если есть производство, зарабатывает по 7-8 тысяч. Это уже и есть привлекательность. Плюс обеспечивается жильем, агрогородки созданы, есть условия для жизни. Сейчас глава государства поставил задачу – деревня будущего, еще один толчок сделать. 

Александр Осенко:
То есть создать комфортные условия на селе.

# Государственная политика # Интервью # Михаил Русый # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Громкие заявления в Минске. Сможет ли «Орешник» остудить горячие головы на Западе? Итоги ВГС
08 декабря 2024 17:15

Громкие заявления в Минске. Сможет ли «Орешник» остудить горячие головы на Западе? Итоги ВГС

Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны
08 декабря 2024 17:08

Аномальная активность НАТО в регионе. Есть ли угроза для Беларуси? Интервью с генералом Ревенко, главным военным дипломатом страны

Как помогают людям с ограниченными возможностями в Беларуси? Поговорили с Аллой Смоляк
08 декабря 2024 15:09

Как помогают людям с ограниченными возможностями в Беларуси? Поговорили с Аллой Смоляк