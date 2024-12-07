Детям нравится – собрали впечатления гостей «Марафона единства» в Орше

Гигантские ботинки, «деревянная» рыбалка, вулкан из огня, и опыты с замороженными кукурузными палочками. «Марафон единства» продолжает удивлять и объединять белорусов разных поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые увлеченные посетители интерактивных площадок – дети. В Орше к хороводу проектов присоединился новый – «Команда Первых». Возраст участников от пяти лет. Веселые испытания на станциях – возможность не только продемонстрировать ловкость, но и познакомиться с потенциалом страны. В основе идеи – работа наших промышленных гигантов: МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ. Вместе с ними были созданы три робота-трансформера.

Андрей Гузель, директор предприятия «Музыкальная медиакомпания»:

Вся площадка, полная детей! Это детский смех, улыбки, огромный интерес пройти каждую точку квеста. Мы подготовили классные призы от «Команды Первых». Все, кто пройдет весь квест, получат и сладкую вату, и раскраски – там много всего интересного. Мы рады, что проект «Команда Первых» живет и продолжает свой путь по стране. Не угасают эмоции и на интерактивной площадке «В будущее – вместе!» Национального детского технопарка. Десятки маленьких посетителей не просто наблюдают, а участвуют в экспериментах. У каждого есть возможность прикоснуться к микромиру, увидеть как работает 3D-принтер и воздушный проектор.

Мне больше всего понравился микроскоп. Там можно увидеть микробы, бактерии. То, что обитает на руках, всякие грязные бактерии плохие. И можно понять, нужно мыть руки или нет.

Николай Гаврилюк, специалист отдела тестирования и профориентации Национального детского технопарка:

Они зависают, допустим, на этих играх атомного центра. Для них микроскоп – это тоже интересно, они первый раз его увидели. Где-то 3D-принтер первый раз увидели – для них это тоже в новинку.

Взрослые любители квестов соревновались в знаниях традиций и истории родного края. На старт вышли 70 команд. Путь к финишу лежал через 10 локаций, посвященных в том числе достижениям Беларуси и национальной кухне.

– Можно открыть для себя что-то новое, что-то о своем любимом городе, о своей стране.

– Мы за единство.

Можно, наоборот, вспомнить то, что знали в школе, и сейчас это будет очень важно и пригодится нам, чтобы победить. Мероприятие масштабное. Настроение шикарное. Движ, драйв – это просто то, что нужно нашему городу. И почаще бы такие устраивали мероприятия.

Атмосфера, безусловно, присутствует невероятная, столько людей. Мероприятие, конечно, это очень сближает жителей Орши и других городов, в которых проходит этот марафон.