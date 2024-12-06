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Что делать, если заметили завышенные цены в магазине? Рассказали работники профсоюзов

06 декабря 2024 14:13
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Профсоюзы следят за соблюдением сроков выплаты заработной платы, причем в организациях всех форм собственности. Нарушения в этой сфере глава государства буквально требует выжигать каленым железом. 

Что делать, если заметили завышенные цены в магазине? Рассказали работники профсоюзов-2

Он же поддержал инициативу народного контроля за ценами. В 2017 году профсоюзы создали мониторинговую группу, которая стала проверять стоимость так называемой потребительской корзины в разных точках торговли. Если цены повышались необоснованно, ревизоры обращались в правительство. Это позволило остановить спекуляции овощами в межсезонье и наладить работу стабилизационных фондов. Работу выездных групп сегодня сменили общественные приемные, которые действуют в каждом регионе страны.

Что делать, если заметили завышенные цены в магазине? Рассказали работники профсоюзов-4

Максим Серебков, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов:
Допустим, вы посчитали, что завышены цены, какая-то просрочка. Допустим, какие-то негативные моменты, которые вам показались. При этом также есть возможность предложить, что необходимо что-то улучшить. Также можно обратиться по вопросам ценообразования на сайте ФПБ, заполнить там форму. Данное обращение будет переслано к нам. Кроме этого, если по данному обращению мы выезжаем на место, если нам не хватает полномочий решить данный вопрос, то мы обращаемся за помощью в определенные структуры, в органы и совместно регулируем, решаем этот вопрос.

Подробнее в видео.

# Профсоюзы в Беларуси # Государственная социальная политика # Анна Корольчук

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