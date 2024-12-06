Что делать, если заметили завышенные цены в магазине? Рассказали работники профсоюзов

Он же поддержал инициативу народного контроля за ценами. В 2017 году профсоюзы создали мониторинговую группу, которая стала проверять стоимость так называемой потребительской корзины в разных точках торговли. Если цены повышались необоснованно, ревизоры обращались в правительство. Это позволило остановить спекуляции овощами в межсезонье и наладить работу стабилизационных фондов. Работу выездных групп сегодня сменили общественные приемные, которые действуют в каждом регионе страны.

Максим Серебков, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов:

Допустим, вы посчитали, что завышены цены, какая-то просрочка. Допустим, какие-то негативные моменты, которые вам показались. При этом также есть возможность предложить, что необходимо что-то улучшить. Также можно обратиться по вопросам ценообразования на сайте ФПБ, заполнить там форму. Данное обращение будет переслано к нам. Кроме этого, если по данному обращению мы выезжаем на место, если нам не хватает полномочий решить данный вопрос, то мы обращаемся за помощью в определенные структуры, в органы и совместно регулируем, решаем этот вопрос.