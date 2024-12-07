Снег, дождь, туманы и до +5 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Температура воздуха в основном будет выше средних многолетних значений на 1-3 градуса, а в отдельные дни близка к климатической норме. Основная порция умеренных и интенсивных осадков в виде снега, мокрого снега и дождя прогнозируется 8 декабря и в начале недели, когда с территории Украины ожидается перемещение системы фронтальных разделов. Местами слабые туманы и гололед на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток от -3 до +3 градусов. Днем преимущественно по югу страны кратковременное повышение до +4…+5 градусов.

В дальнейшем территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, на фоне которого с северо-запада Европы ожидается перемещение неактивных фронтальных разделов. В отдельных районах республики прогнозируются в основном небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Велика вероятность образования тумана и гололедных явлений. К выходным увеличивается вероятность умеренных осадков смешанной фазы, связанных с фронтальными разделами, смещающимися с Западной Европы. Преобладающая температура воздуха по ночам ожидается от +1 до -5 градусов, днем – от -3 до +3. В дневные часы в северо-западных и западных районах иногда возможно повышение до +5 градусов.