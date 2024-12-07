Военные и жители Орши исполнили «Катюшу» у легендарной боевой машины на «Марафоне единства»

Марафон единства завершается в Орше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ледовом дворце кульминация двухдневного праздника – яркое шоу «Время выбрало нас!» Сцена объединила сотни исполнителей: звездных гостей и талантливых артистов из Витебского, Брестского и Гомельского региона. Трансляция концерта доступна на VIDEOBEL.BY. Самая народная акция продолжает объединять и удивлять белорусов.

Впервые в афише проекты от Министерства обороны. У Ледовой арены развернулась выставка с образцами артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и форменной одежды. Милитари-программу дополнил плац‐концерт оркестра Военной академии. Не просто услышать голос нашей армии, а стать частью народного хора смогли гости марафона. У мемориала «За нашу советскую Родину», который стал символом Победы, вместе с военными белорусы поют легендарную «Катюшу».

Еще одна премьера марафона – мастер-класс и концерт от оркестра Военной академии Беларуси. Классические произведения, военные марши и современные хиты – программа не оставила в зале равнодушных. Объединяющая сила искусства связала людей разных профессий и возрастов. В зале аншлаг. На сцене – новый дебют. Профессионалы и юные таланты.

Я не слышала ранее вживую исполнение военного оркестра. Вот сегодня, я думаю, удастся послушать. Только в интернете слышала.

Роман Метельский, начальник оркестра, военный дирижер Военной академии Беларуси:

Во все времена военная музыка поднимала боевой дух под знамена, и под громогласные звуки военного оркестра всегда защищали свою Родину. Мы первый раз участвуем в такой акции. И я думаю, что очень кстати показать единство не только всего народа, но и армии народа, и военной музыки народа, и военных музыкантов народа. И «Марафон единства», он как раз таки способствует этой связи.