Орша принимает общественно-культурную акцию «Марафон единства»

Крутой поворот на «Марафоне единства». Гостей самого народного форума встречает Орша – восточные ворота Беларуси, но размах мероприятия вышел за географические рамки города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в городе работают уникальные выставки которые рассказывают о судьбе страны. В Орше экспозиция «Беларусь. Взлет» пополнилась новыми экспонатами. Один из символов 90-х – талоны на товары. В архивных заметках местных газет – продовольственные нормы.

Ирина Акулович, генеральный директор информационного агентства БЕЛТА: Начало 1992 года, январь, на одного человека на месяц: сахар – 1 килограмм, муки – полкилограмма, яиц – 10 штук и полкилограмма макаронных изделий. Это то, что прожили люди в начале 90-х… Тот, кто постарше, это помнит. Когда мы говорим о каких-то таких историях, они на самом деле самые трогательные. Самое понятное для людей начала 90-х, родителей начала 90-х.

Действительно, нескучно, а живо и познавательно прошла «НЕскучная НЕлекция». О важности выбора сегодня говорили в механико-экономическом колледже.

Вот этот выбор с вафлей или мандарином меня очень удивил, потому что лично для себя я думал, это ничего не будет значить. Оказывается, даже в таком бессмысленном выборе имелся какой-то смысл достаточно глубокий, который открывает глаза на некоторые другие вещи, что правда стоит задуматься всем вокруг.

Марафон приходит и туда, где кипит работа. Любимые песни звучат прямо в цехах. Сцена развернулась на заводе по производству станков «Красный борец». Шум производств заглушили яркими номерами известных артистов и творческих коллективов. Зажигательное шоу объединило более двух сотен заводчан.