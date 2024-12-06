Блогеры посетили малую родину Александра Лукашенко в рамках «Марафона единства» в Орше

«Марафон единства» шагает по стране. Этим утром он распахнул восточные ворота Беларуси. Именно так называют Оршу – очередную точку в маршруте проекта. Город на живописном берегу Днепра гордится своей богатой историей и достопримечательностями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих землях появился первый печатный белорусский букварь, родился и искал вдохновения один из самых самобытных белорусских писателей Владимир Короткевич. В годы Великой Отечественной здесь прошла боевое крещение легендарная «Катюша». Сегодня Орша – это важнейшее звено в транзитной сети Беларуси и стран СНГ. К встрече «Марафона единства» город готовился несколько недель.

Игорь Мороз, председатель Оршанского районного исполнительного комитета: Очень счастливы, что республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» добралась и до Орши. Город приложил огромное количество усилий совместно с организаторами, чтобы людям было интересно, чтобы они получили новые эмоции, новые впечатления от квестов, активностей, выставок. Будут работать фудкорты, ну и, конечно, в заключении гала-концерт.

Пятничная программа для участников марафона, артистов, блогеров традиционно началась с посещения памятных мест – малой родины главы государства. Побывали в школе, где учился будущий Президент. Деревянные парты, глобус, портрет Ленина на стене. В здании почти ничего не меняли с тех пор, как здесь учился Александр Лукашенко.

Екатерина Пшенцева, блогер: Чувствую себя как дома. И даже вчера, когда приехали в Оршу, нас очень гостеприимно встретили. И сегодня находиться в Александрии – это моя мечта. Сегодня очень большой контент-план. Очень много хочется заснять рилсов, обзоров и рассказать своей аудитории.

Екатерина Залынская, блогер:

Я вообще по профессии учитель, поэтому для меня это еще вдвойне интереснее, чем остальным людям, наверное. Посмотреть, где учился наш Президент, в каких условиях. Что, может быть, поспособствовало тому, что он стал Президентом, такой знаковой личностью. Красота, природа потрясающая просто. Мне кажется, она тоже вдохновляет детей, мотивирует развиваться, становиться лучше.

В Орше марафон остановился на два дня. 6 декабря жителей и гостей ждет ряд выставок, «НЕскучных НЕлекций», интерактивных площадок. Праздник заглянет и на рабочие места оршанцев – в рамках проектов «Разам танцуем, разам спяваем» и «Одно дело делаем».