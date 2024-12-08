Громкие заявления в Минске. Сможет ли «Орешник» остудить горячие головы на Западе? Итоги ВГС

Центральным событием уходящих 7 дней стал Высший госсовет Союзного государства, который 6 декабря прошел в Минске и имел особое значение и в плане влияния на события настоящего, и в историческом разрезе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня исполняется 25 лет Союзному государству. 8 декабря 1999-го в Кремле Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали соответствующий договор, который и лег в основу интеграции. За прошедшие годы союзная «двойка» стала самым эффективным форматом интеграции на постсоветском пространстве. В приоритете – именно экономика, то есть кооперация в промышленности и доступ к российским программам импортозамещения. Это костяк союзных отношений, который обеспечил рекордный товарооборот – около 60 миллиардов долларов в 2024 году. А по итогам ВГС разрешился, пожалуй, один из самых сложных вопросов интеграции, над которым работали годами. Лукашенко и Путин подписали Договор о едином рынке электроэнергии, что создает равные условия для российских и белорусских предприятий. В перспективе – единый рынок газа и нефтепродуктов, также найдены новые решения в сфере таможенного регулирования и налогообложения.

Но не менее важен уровень, доступный простому человеку – это равные права граждан Беларуси и России в Союзном государстве. Достижений немало: единый трудовой стаж, доступ к неотложной медицинской помощи, поддержка семей с детьми, вопросы пенсионного обеспечения и соцстрахования, единые правила защиты прав потребителя. Теперь озвучена новая задача: сбалансировать рынок трудовых ресурсов в интересах обеих стран. Но самой громкой новостью ВГС стало заявление о размещении в Беларуси «Орешника». Тактическое ядерное оружие у нас уже есть, и теперь оно будет дополнено новым важным компонентом. За счет неядерного оснащения, порог применения «Орешника» значительно ниже, чем обычного ядерного оружия. А значит, применение этой ракеты более реально в плане ответа на любую силовую провокацию Запада. В политическом плане это признак беспрецедентного уровня интеграции и высочайшего доверия лично между лидерами. Именно военная безопасность всегда являлась главным компонентом Союзного государства, и поэтому наши страны сегодня делают все, чтобы остудить горячие головы на Западе.

Яркие краски мирных фестивалей, тональности новогодних планов, приятная мирная суета под защитой цвета хаки. Беларусь – инициатор создания евразийской архитектуры безопасности, вынуждена укреплять свою обороноспособность. Знаковый союзный саммит не стал исключением. Лукашенко на ВГС: жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. Подробнее.

Развитие обороны сферы в рамках союзной интеграции вовсе не уникальная особенность союза Минска и Москвы. По такому принципу создают сейчас все союзы. Тем более, когда в постковидный период дипломатия торга уступила место открытой игре мускулатурой. Невозможно развивать экономику без создания линии защиты. Сейчас, как никогда, остро стоит вопрос обладания сырьем, доступа к рынкам и сохранения безопасных коридоров. «Документы двигались одинаково». Рыженков о работе над Договором о гарантиях безопасности Союзного государства. Подробнее здесь.

Это сейчас так. Но и до этого, когда Помпео расплывался в улыбках, а еврофункционеры делали селфи, милитаризация и НАТОфикация Европы продолжались. То есть Варшавского договора 30 лет как нет, а изначально созданный в противовес Североатлантический альянс расставляет свои флаги на территории, находящейся в зоне ответственности Москвы. Это не только схватка мировоззренческих позиций, это явная подготовка к утолению территориальных амбиций той же Варшавы. Десятки учений с сотнями тысяч участников прошли на возможном театре ведения войны, и это только в этом году. У наших границ созданы всевозможные базы: НАТОвские – в Польше, а немецкие – в Литве. Экономика, безопасность и права граждан. О чем Беларусь и Россия договорились на заседании ВГС?

И пока в Минске союзный саммит, из Варшавы пришла новость. Польские власти снова у США выклянчили на милитаризацию 4 миллиарда долларов. 11 миллиардов они уже и так до этого получили. Факт, который лишь подтвердил правильность принятия важного документа, Договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Не только «Орешник», а целое семейство ракет – Богодель о размещении российского оружия в Беларуси. Подробнее.

Наш президент не любит скрывать свои решения. Ни от тех, кого они призваны защищать. Ни от тех, от кого мы защищаемся. Лукашенко поднял вопрос о размещении «Орешника». Что ответил Путин? Это высокоточное оружие нового поколения. Работа над его созданием и развитием будет совместной. Уже сейчас элементы ракетной системы в том числе созданы на белорусских предприятиях. Детали обычно в таких случаях не посвящают. Решение о размещении «Орешника» в Беларуси принято в ответ на шаги США и Германии – Генштаб.

Разговор о поставках ракетного комплекса «Орешник» начались еще на саммите ОДКБ. Это решение является одним из сдерживающих факторов потенциальной агрессии против нашей страны. По оценкам военных экспертов, воздействие высокоточных ракет сопоставимо с ударами ядерным оружием. Но «Орешник» более избирателен. «Орешник» могут разместить в Беларуси во второй половине 2025-го с началом серийного выпуска – Путин.

По решению Первого в Беларуси предусмотрительно оставили определенную инфраструктуру, поэтому размещение новых комплексов не потребует больших затрат. А вот польза очевидно. Булавко о размещении «Орешника» на территории Беларуси: здравые политики отреагируют нормально. Подробнее.