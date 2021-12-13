Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Если подвести нравственные основания, получается, что Польша принимает, с учетом карты поляка, в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина принимает в гражданство по признаку криминала и агрессии, внутренней агрессии. Беларусь принимает по высокоморальным качествам.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Чувство национальной эмпатии.
Андрей Муковозчик:
Которые присущи цивилизованному миру. Второй момент. Украинцы, которые так мечтали о шенгенской визе и ее получили, теперь свободны в том, чтобы мыть туалеты от Львова до французского Бреста. На любой из этих территорий.
Кирилл Казаков:
Свободно эмигрируют в Европу.
Андрей Муковозчик:
Абсолютно свободно получить самую низкооплачиваемую работу, на которую не идут другие. Украинцы, получившее белорусское гражданство, свободны в выборе профессии от Бреста, только нашего Бреста, до [неразборчиво – прим. ред.] На вот такой территории, получая, опять же, любую высокооплачиваемую работу.
Кирилл Казаков:
А как же те истории про то, что здесь она владела бизнесом, уехала туда и, собирая там, например, клубнику, теперь может себе позволить переехать в Беларусь с 5 000 евро?
Андрей Муковозчик:
Один раз. И даже 4 000 уйдут на лечение сколиоза и радикулита. Остается 1 000. Это же один раз так клубнику пособираешь, и все, потом будешь в Беларуси лечиться.
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