Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Если подвести нравственные основания, получается, что Польша принимает, с учетом карты поляка, в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина принимает в гражданство по признаку криминала и агрессии, внутренней агрессии. Беларусь принимает по высокоморальным качествам.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Чувство национальной эмпатии.

Андрей Муковозчик:

Которые присущи цивилизованному миру. Второй момент. Украинцы, которые так мечтали о шенгенской визе и ее получили, теперь свободны в том, чтобы мыть туалеты от Львова до французского Бреста. На любой из этих территорий.

Кирилл Казаков:

Свободно эмигрируют в Европу.

Андрей Муковозчик:

Абсолютно свободно получить самую низкооплачиваемую работу, на которую не идут другие. Украинцы, получившее белорусское гражданство, свободны в выборе профессии от Бреста, только нашего Бреста, до [неразборчиво – прим. ред.] На вот такой территории, получая, опять же, любую высокооплачиваемую работу.