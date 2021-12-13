Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии

Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии

13 декабря 2021 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии-1

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:  
Если подвести нравственные основания, получается, что Польша принимает, с учетом карты поляка, в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина принимает в гражданство по признаку криминала и агрессии, внутренней агрессии. Беларусь принимает по высокоморальным качествам.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Чувство национальной эмпатии.  

Андрей Муковозчик:  
Которые присущи цивилизованному миру. Второй момент. Украинцы, которые так мечтали о шенгенской визе и ее получили, теперь свободны в том, чтобы мыть туалеты от Львова до французского Бреста. На любой из этих территорий.  

Кирилл Казаков:  
Свободно эмигрируют в Европу.  

Андрей Муковозчик:  
Абсолютно свободно получить самую низкооплачиваемую работу, на которую не идут другие. Украинцы, получившее белорусское гражданство, свободны в выборе профессии от Бреста, только нашего Бреста, до [неразборчиво – прим. ред.] На вот такой территории, получая, опять же, любую высокооплачиваемую работу.  

Муковозчик: Польша принимает в гражданство по этническому принципу и религиозному. Украина – по признаку криминала и внутренней агрессии-4

Кирилл Казаков:  
А как же те истории про то, что здесь она владела бизнесом, уехала туда и, собирая там, например, клубнику, теперь может себе позволить переехать в Беларусь с 5 000 евро?  

Андрей Муковозчик:  
Один раз. И даже 4 000 уйдут на лечение сколиоза и радикулита. Остается 1 000. Это же один раз так клубнику пособираешь, и все, потом будешь в Беларуси лечиться.  

Читайте также:  

Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?  

Белоконев: ЕС предложил беженцам поехать в Украину. Что-то там ни одного желающего не оказалось  

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун  

# Государственная политика # общество # Андрей Муковозчик # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не вернутся домой – там их просто убьют». О чём говорят беженцы на белорусской границе?
13 декабря 2021 18:42

«Они не вернутся домой – там их просто убьют». О чём говорят беженцы на белорусской границе?

Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем
13 декабря 2021 18:41

Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем

«Окунёчки горячего копчения, зубатка, стейки форели». Что купить на выставке «Та самая рыба Камчатского края» в Минске?
13 декабря 2021 18:33

«Окунёчки горячего копчения, зубатка, стейки форели». Что купить на выставке «Та самая рыба Камчатского края» в Минске?