Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов

Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу». Есть ли разница в качестве образования «бюджетников» и «платников»? Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в последние несколько лет вновь «революция» в промышленности: предприятия работают в три смены, открывают новые цеха – то есть мы нуждаемся в специалистах. Если кто-то платит для того, чтобы получить корочки, насколько он будет качественным условным инженером на предприятии? Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Будут пользоваться одинаковой популярностью два выпускника: который учился на бюджетной и на платной основе. Потому что подход на сессии и на защите дипломного проекта ко всем абсолютно одинаковый. В экзаменационной ведомости не написано, что [студент – прим. ред.] обучается на платной основе. Поэтому мы обеспечиваем то качество образования, которое сегодня ценится в нашей стране. Кирилл Казаков:

Тот, кто платно, не распределяется.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Хочу привести пример. Стопроцентное распределение бюджетников даже не обсуждается, коллеги это могут подтвердить. Но в этом году мы одиннадцать «платников» направили на работу. Мы их не распределяем, а направляем на работу. Кирилл Казаков:

Они сами попросились? Юрий Романовский:

Да! Мы им предложили, и они заинтересованы, потому что они будут обладать всеми правами молодого специалиста. Сергей Харитончик:

Не только правами, это первый опыт, который они получат на рабочем месте. Юрий Романовский:

Спрос на кадры, и это действительно пользуется популярностью у студентов-выпускников. Сергей Харитончик:

Не только статус [молодого специалиста – прим. ред.], они получают нормальные условия, которыми обладает выпускник, который обучался на бюджетной основе. «Милиционер – это юрист со знаком качества»

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

По поводу профессий. Адвокат – это юрист, прокурор – юрист, судья – тоже юрист, нотариус – юрист. Когда, условно, выбирают юридический факультет того или иного учреждения образования – это одна история. А к нам приходят не за юридическим образованием, к нам приходят за профессией. Уголовный розыск, участковый инспектор милиции, сотрудник ГАИ. Милиционер – это юрист со знаком качества, потому что он правоохранитель. Чтобы охранять право, его надо как минимум знать. К классическому юристу человек приходит со своей проблемой, ему говорят: нарушены ваши права. Куда надо идти? Понятно куда – в милицию. Милиционеру что сказать? Будем заниматься. Мы знаем, что сделать, чтобы восстановить справедливость. «Дипломы БГУИРа в очень многих странах подтверждать не надо»

Кирилл Казаков:

Президент говорил о том, что очень многие наши студенты, когда выбирают, куда после ехать, либо абитуриенты выбирают, куда поступать, иногда выбирают заграничные вузы. БГУИР является альма-матер для большинства сотрудников нашего ПВТ. Мы понимаем, что наверняка БГУИР – это очень престижное заведение, в том числе и за границей. Вадим Богуш, председатель Совета ректоров, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это так. Действительно дипломы БГУИРа в очень многих странах подтверждать не надо. Но вы видите эту историю сейчас и с другими направлениями. Медицинское образование, которое традиционно надо было подтверждать квалификацию, чтобы получить доступ к врачебной практике. Что теперь делается? Наконец-о разобрались с качеством образования. Читайте также: Абитуриенты все чаще хотят поступать за границу – почему? Ректор БГУКИ объяснила, в чем плюсы системы распределения выпускников вузов «Ответ простой: уже». Стоит ли сократить набор в вузы и почему это необходимо? Какие разработки наших вузов популярны на иностранных рынках?

Сергей Харитончик:

Такое понятие, как университетская наука, существует и давно существовало. И за период работы нашего университета создано много изобретений и разработок. Сегодня процесс не останавливается – коммерциализируется очень много изделий. Самое популярное, которое все знают, – сегодня идет организация и выпуск искусственных коленных суставов. Тазобедренные суставы на подходе, для кардиохирургии изделия выпускаются, то есть уже на выходе, это дело проходит клинические испытания. Это все делается. Кирилл Казаков:

Нам навязывается очень серьезно со стороны некоторых наших экстремистов история, что вся наша высшая школа – теоретическая. Вот, посмотрите на вузы Америки: там существуют лаборатории, есть программы, туда вкладываются деньги, там на уровне университета разрабатывают вещи, которые будущее потом формируют. Сергей Харитончик:

У нас такая история давно в университетах. Видимо, устаревшее понимание у тех оппонентов, которые нам говорят об университетах Беларуси. Сегодня университет работает не для того, чтобы только давать знания или работать в области науки. Сегодня очень важный акцент делается на коммерциализацию разработок. Университет имеет собственный технопарк, где есть именно производства, цеха и так далее. Университет создал сегодня предприятие в Узбекистане, скоро там на рынке появятся наши изделия. Мы идем, чтобы создать и в России свое предприятие и там уже выпускать наши изделия. Мы продумываем и другие страны, где нам можно участвовать. Поэтому сегодня говорить, что университет остановился только на учебном или научном процессе, нет. Мы так же, как университеты мира, идем в направлении коммерциализации именно высокоинтеллектуальных изделий. Почему филиал БГУИР в Америке не продолжил работу? Кирилл Казаков:

Ваш филиал в Америке продолжает работать?

Вадим Богуш:

Нет. Он прекратил свое существование в 2019 году. Алена Сырова:

Заранее. Вадим Богуш:

Когда я ректором пришел, мы выпустили студентов и решили, что это не то направление, в котором нужно развивать сотрудничество. С точки зрения коммерциализации я хочу сказать, что нам есть куда расти. В этом направлении нам действительно надо как можно больше привлекать реальный сектор экономики. Российские вузы борются за абитуриентов из Беларуси?

Юрий Романовский:

Есть случаи, особенно в пограничных районах. Что скрывать, Гродно, Витебская, Могилевская области – по сути, мы граничим. Безусловно, интерес к нашим выпускникам Витебской области, полоцким очень большой у российских вузов – псковский, Санкт-Петербург. По сути, они заинтересованы в том, чтобы наши выпускники попали к ним на обучение. Мы, понятно, должны бороться за наших выпускников. Кирилл Казаков:

Они хотят с точки зрения финансовой выгоды или «перекачки мозгов»? Юрий Романовский:

Наши выпускники серьезно подготовлены. И понимание того, что к ним в университет придет хорошо подготовленный абитуриент, говорит о том, что на выходе будет хорошим специалистом – ну, подготовка. Соответственно, будет реклама для того учреждения образования.

Но я хочу привести и другой пример, что есть и обратная ситуация. Думаю, что и коллеги могут пример привести: у нас в университете учатся представители Российской Федерации из близлежащих регионов. В этом году, к примеру, на факультет информационных технологий к нам поступили три гражданина Латвии, которые тоже выбирают нашу систему образования. «Мы не готовили бизнесменов»