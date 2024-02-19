Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов
Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».
Есть ли разница в качестве образования «бюджетников» и «платников»?
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в последние несколько лет вновь «революция» в промышленности: предприятия работают в три смены, открывают новые цеха – то есть мы нуждаемся в специалистах. Если кто-то платит для того, чтобы получить корочки, насколько он будет качественным условным инженером на предприятии?
Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Будут пользоваться одинаковой популярностью два выпускника: который учился на бюджетной и на платной основе. Потому что подход на сессии и на защите дипломного проекта ко всем абсолютно одинаковый. В экзаменационной ведомости не написано, что [студент – прим. ред.] обучается на платной основе. Поэтому мы обеспечиваем то качество образования, которое сегодня ценится в нашей стране.
Кирилл Казаков:
Тот, кто платно, не распределяется.
Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Хочу привести пример. Стопроцентное распределение бюджетников даже не обсуждается, коллеги это могут подтвердить. Но в этом году мы одиннадцать «платников» направили на работу. Мы их не распределяем, а направляем на работу.
Кирилл Казаков:
Они сами попросились?
Юрий Романовский:
Да! Мы им предложили, и они заинтересованы, потому что они будут обладать всеми правами молодого специалиста.
Сергей Харитончик:
Не только правами, это первый опыт, который они получат на рабочем месте.
Юрий Романовский:
Спрос на кадры, и это действительно пользуется популярностью у студентов-выпускников.
Сергей Харитончик:
Не только статус [молодого специалиста – прим. ред.], они получают нормальные условия, которыми обладает выпускник, который обучался на бюджетной основе.
«Милиционер – это юрист со знаком качества»
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
По поводу профессий. Адвокат – это юрист, прокурор – юрист, судья – тоже юрист, нотариус – юрист. Когда, условно, выбирают юридический факультет того или иного учреждения образования – это одна история. А к нам приходят не за юридическим образованием, к нам приходят за профессией. Уголовный розыск, участковый инспектор милиции, сотрудник ГАИ.
Милиционер – это юрист со знаком качества, потому что он правоохранитель. Чтобы охранять право, его надо как минимум знать. К классическому юристу человек приходит со своей проблемой, ему говорят: нарушены ваши права. Куда надо идти? Понятно куда – в милицию. Милиционеру что сказать? Будем заниматься. Мы знаем, что сделать, чтобы восстановить справедливость.
«Дипломы БГУИРа в очень многих странах подтверждать не надо»
Кирилл Казаков:
Президент говорил о том, что очень многие наши студенты, когда выбирают, куда после ехать, либо абитуриенты выбирают, куда поступать, иногда выбирают заграничные вузы. БГУИР является альма-матер для большинства сотрудников нашего ПВТ. Мы понимаем, что наверняка БГУИР – это очень престижное заведение, в том числе и за границей.
Вадим Богуш, председатель Совета ректоров, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Это так. Действительно дипломы БГУИРа в очень многих странах подтверждать не надо. Но вы видите эту историю сейчас и с другими направлениями. Медицинское образование, которое традиционно надо было подтверждать квалификацию, чтобы получить доступ к врачебной практике. Что теперь делается? Наконец-о разобрались с качеством образования.
Читайте также:
Абитуриенты все чаще хотят поступать за границу – почему?
Ректор БГУКИ объяснила, в чем плюсы системы распределения выпускников вузов
«Ответ простой: уже». Стоит ли сократить набор в вузы и почему это необходимо?
Какие разработки наших вузов популярны на иностранных рынках?
Сергей Харитончик:
Такое понятие, как университетская наука, существует и давно существовало. И за период работы нашего университета создано много изобретений и разработок. Сегодня процесс не останавливается – коммерциализируется очень много изделий. Самое популярное, которое все знают, – сегодня идет организация и выпуск искусственных коленных суставов. Тазобедренные суставы на подходе, для кардиохирургии изделия выпускаются, то есть уже на выходе, это дело проходит клинические испытания. Это все делается.
Кирилл Казаков:
Нам навязывается очень серьезно со стороны некоторых наших экстремистов история, что вся наша высшая школа – теоретическая. Вот, посмотрите на вузы Америки: там существуют лаборатории, есть программы, туда вкладываются деньги, там на уровне университета разрабатывают вещи, которые будущее потом формируют.
Сергей Харитончик:
У нас такая история давно в университетах. Видимо, устаревшее понимание у тех оппонентов, которые нам говорят об университетах Беларуси. Сегодня университет работает не для того, чтобы только давать знания или работать в области науки. Сегодня очень важный акцент делается на коммерциализацию разработок. Университет имеет собственный технопарк, где есть именно производства, цеха и так далее. Университет создал сегодня предприятие в Узбекистане, скоро там на рынке появятся наши изделия. Мы идем, чтобы создать и в России свое предприятие и там уже выпускать наши изделия. Мы продумываем и другие страны, где нам можно участвовать. Поэтому сегодня говорить, что университет остановился только на учебном или научном процессе, нет. Мы так же, как университеты мира, идем в направлении коммерциализации именно высокоинтеллектуальных изделий.
Почему филиал БГУИР в Америке не продолжил работу?
Кирилл Казаков:
Ваш филиал в Америке продолжает работать?
Вадим Богуш:
Нет. Он прекратил свое существование в 2019 году.
Алена Сырова:
Заранее.
Вадим Богуш:
Когда я ректором пришел, мы выпустили студентов и решили, что это не то направление, в котором нужно развивать сотрудничество. С точки зрения коммерциализации я хочу сказать, что нам есть куда расти. В этом направлении нам действительно надо как можно больше привлекать реальный сектор экономики.
Российские вузы борются за абитуриентов из Беларуси?
Юрий Романовский:
Есть случаи, особенно в пограничных районах. Что скрывать, Гродно, Витебская, Могилевская области – по сути, мы граничим. Безусловно, интерес к нашим выпускникам Витебской области, полоцким очень большой у российских вузов – псковский, Санкт-Петербург. По сути, они заинтересованы в том, чтобы наши выпускники попали к ним на обучение. Мы, понятно, должны бороться за наших выпускников.
Кирилл Казаков:
Они хотят с точки зрения финансовой выгоды или «перекачки мозгов»?
Юрий Романовский:
Наши выпускники серьезно подготовлены. И понимание того, что к ним в университет придет хорошо подготовленный абитуриент, говорит о том, что на выходе будет хорошим специалистом – ну, подготовка. Соответственно, будет реклама для того учреждения образования.
Но я хочу привести и другой пример, что есть и обратная ситуация. Думаю, что и коллеги могут пример привести: у нас в университете учатся представители Российской Федерации из близлежащих регионов. В этом году, к примеру, на факультет информационных технологий к нам поступили три гражданина Латвии, которые тоже выбирают нашу систему образования.
«Мы не готовили бизнесменов»
Алексей Башан:
Мы проиграли на определенном этапе в Советском Союзе в высшем образовании знаете, что? Мы не готовили бизнесменов. Вторая сторона плановой экономики заключается в том, что те, кто могут создать продукт, не всегда эффективно его продвигают. Что-то произвести не всегда проблема, проблема – продать, уметь это сделать.
Кирилл Казаков:
Как Наталья Владимировна. Она должна продать человека, причем этот человек должен быть иногда и бесталанным.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Нет-нет, мы за талантливых. Но это да на самом деле.
Алексей Башан:
На самом деле мне кажется, что проблема в этом существует. Очень должны быть подготовлены наши специалисты не только что-то создать. Понятно, что это разные компетенции, разный уровень понимания, но для того, чтобы продавать, нужно понимать, что ты продаешь, найти адресно, кому ты это хочешь продать, чтобы была прибыль. Тот, кто создает, наверное, не должен заморачиваться – если это действительно хороший продукт, ему кто-то должен помочь. Нашу, к сожалению, молодежь не учат продавать.
Читайте также:
Для факультативов и как доплитературу – где и для чего используют учебник Союзного государства?
На каждого по 3-4 заявки. Ректор МГУ им. Кулешова о спросе на выпускников журфака
«Минск засасывает?» Узнали, сколько выпускников вузов возвращается работать в регионы