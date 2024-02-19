«Минск засасывает?» Узнали, сколько выпускников вузов возвращается работать в регионы
Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы ищут в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
С одной стороны, вуз в райцентре – это классно, доступно. А с другой, та же сакрализация теряется.
Александр Унсович, ректор Барановичского государственного университета:
Когда вуз открывался в регионе, Президент открывал его в Барановичах 20 лет назад. И за эти 20 лет вуз подготовил 26 тысяч специалистов, которые успешно трудятся в нашей стране. Что значит вуз в регионе? Мы же прекрасно понимаем, что кадры, которые готовятся сегодня в регионе, вернутся в этот регион. Если мы говорим о столице, ведущих вузах страны. Если выпускник уходит из региона в ведущий вуз страны, то я не думаю, что мы получим его после окончания университета.
Кирилл Казаков:
То есть Минск засасывает и все?
Алексанжр Унсович:
Сегодня есть такая проблема. Все-таки это столица. Для молодежи это и привлекательно, и сегодня престиж ведущих вузов страны понятен.
Но хотел бы статистику привести. Сегодня наш университет при подаче заявлений на поступление составляет 57 %. А возвращается при распределении 53 %. То есть практически то, что пришло из региона, ушло в регион. Что касается закрепляемости, она составляет 55-60 %. Недостаточная, нам необходимо работать с этой проблемой. И мы будем работать, потому что главой государства поставлена задача.
Читайте также:
Ректор БГУКИ объяснила, в чем плюсы системы распределения выпускников вузов
Абитуриенты все чаще хотят поступать за границу – почему?
Президент поручил встряхнуть вузы! Какие проблемы предстоит решить в области высшего образования?