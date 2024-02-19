«Минск засасывает?» Узнали, сколько выпускников вузов возвращается работать в регионы

Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы ищут в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

С одной стороны, вуз в райцентре – это классно, доступно. А с другой, та же сакрализация теряется.

Александр Унсович, ректор Барановичского государственного университета:

Когда вуз открывался в регионе, Президент открывал его в Барановичах 20 лет назад. И за эти 20 лет вуз подготовил 26 тысяч специалистов, которые успешно трудятся в нашей стране. Что значит вуз в регионе? Мы же прекрасно понимаем, что кадры, которые готовятся сегодня в регионе, вернутся в этот регион. Если мы говорим о столице, ведущих вузах страны. Если выпускник уходит из региона в ведущий вуз страны, то я не думаю, что мы получим его после окончания университета. Кирилл Казаков:

То есть Минск засасывает и все?