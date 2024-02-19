Ректор БГУКИ объяснила, в чём плюсы системы распределения выпускников вузов

Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы ищут в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Пример, когда выпускница польского вуза по нашей специальности работала инструктором очень невысокого уровня в фитнес-центре для женщин. Она не могла здесь устроиться. Работодатели предпочитают выпускников наших вузов. Для многих это иллюзия, что поедет, условно говоря, в Смоленск, там, возможно, проще.

Некоторые рассматривают отсутствие распределения. А на самом деле, когда они сталкиваются: ты получил диплом и свободен – это не так хорошо. Многие в России говорят, что наш опыт получения первого места работы – пример для них.

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