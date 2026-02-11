Новости по тегу #Сергей Харитончик

Первым делом речь шла о создании организационной структуры, распределении задач между активом и формировании планов на 2026 год.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию БНТУ, проходят в университете с начала недели.
Создать центр предложили сами студенты. Они же разработали все архитектурные решения. В помещении имеется литература духовно-нравственного содержания, иконы и изображения, которые помогают современному молодому человеку приобщиться к духовному наследию поколений.
Научно-техническое сотрудничество в ЕАЭС обсуждают в Минске.
Помещения для научных опытов помогут обеспечить эффективную подготовку инженерных кадров для оптико-электронной и лазерной отраслей.
Каждый четвертый первокурсник – будущий инженер. Каждый десятый – педагог, медик или работник АПК. Всего в вузы Беларуси зачислено более 45,5 тысячи человек. Более 30,5 тысячи будут учиться за счет государства.
«Достаточно высокий уровень закрепления, и мы считаем тоже, здесь нельзя останавливаться на месте».
«Это и престижно, и модно, это и высокая зарплата в предстоящей своей карьере, и хороший карьерный рост».
Главным спикером выступил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Мы входим в 850 лучших университетов мира. Наравне со многими ведущими такими же университетами мы даем необходимую подготовку, и поэтому к нам едут.
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