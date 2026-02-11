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Новости по тегу #Сергей Харитончик

Заседание Минского городского штаба молодёжного движения «Искра» прошло в столице
11 февраля 2026 09:00

Заседание Минского городского штаба молодёжного движения «Искра» прошло в столице

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?
10 декабря 2025 18:06

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр
10 декабря 2025 10:43

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр

Стандартизация совместной продукции и новое ПО для БНТУ – как проходит последний день «ИННОПРОМа»
01 октября 2025 10:30

Стандартизация совместной продукции и новое ПО для БНТУ – как проходит последний день «ИННОПРОМа»

Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ
01 сентября 2025 14:15

Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ

На 50-70 баллов выросли проходные по разным специальностям – Баханович об итогах вступительной
15 августа 2025 06:28

На 50-70 баллов выросли проходные по разным специальностям – Баханович об итогах вступительной

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру
11 августа 2025 16:46

Сколько специалистов остаются в организации после обязательной отработки? В Минобразования назвали цифру

Проходные баллы на инженерные специальности растут! Ректор БНТУ объяснил, почему профессия востребована
11 августа 2025 16:17

Проходные баллы на инженерные специальности растут! Ректор БНТУ объяснил, почему профессия востребована

Экологический проект для молодёжи запустили в Беларуси
16 апреля 2025 10:51

Экологический проект для молодёжи запустили в Беларуси

«Мы один из топовых университетов мира». Ректор БНТУ рассказал, почему иностранцы выбирают этот вуз
18 декабря 2024 17:23

«Мы один из топовых университетов мира». Ректор БНТУ рассказал, почему иностранцы выбирают этот вуз

Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов
19 февраля 2024 18:49

Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов

Космонавт Олег Новицкий стал почётным профессором БНТУ
09 декабря 2023 12:00

Космонавт Олег Новицкий стал почётным профессором БНТУ