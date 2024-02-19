Для факультативов и как доплитературу – где и для чего используют учебник Союзного государства?

Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали 19 февраля в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
К учебнику Союзного государства – он уже есть, его используют? Кто, где?
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Да, абсолютно. Мы живем в союзном пространстве, у нас единое Союзное государство. Поэтому, конечно, в истории было очень много узловых точек, которые по-разному и в нашей новейшей истории, и в российской трактовались. Но сегодня мы пришли к пониманию того, что мы должны выработать единые подходы. Это не значит, что все историки мыслят одинаково, но мы базируемся на единых подходах.
Алена Сырова:
А детей как учить?
Денис Дук:
На единых ценностных подходах. Мы учим не тому, что разъединяло наши народы в истории, а тому, что нас объединяло. То есть мы берем ценностный ориентир и к нему стремимся. Мы говорим и показываем все то, что сопутствовало, что было негативное в истории. Да, оно было. И если ребенок хочет увидеть все грани, он это увидит. Но мы видим главное – что есть общие ценностные ориентиры, например, православная матрица – никуда от нее не денешься. И Киев вышел из этой купели, и Полоцк, и Новгород. Мы все были едины когда-то, у нас было единое пространство, которое нас всех объединяло.
Алена Сырова:
А этот учебник для вузов, для школ, для детских садов?
Денис Дук:
Для вузов каждый преподаватель может написать свой учебник. Есть методические рекомендации, которых мы должны придерживаться. Есть типовая программа, которой мы должны придерживаться. Но в школе все гораздо жестче. Этот учебник рекомендовано использовать в образовательном процессе в школах как дополнительную литературу, как литературу для факультативных занятий, для углубленного изучения.
Алена Сырова:
Наши учебники традиционные он не заменит?
Денис Дук:
Однозначно.
Читайте также:
Ректор БГУКИ объяснила, в чем плюсы системы распределения выпускников вузов
Абитуриенты все чаще хотят поступать за границу – почему?
«Минск засасывает?» Узнали, сколько выпускников вузов возвращается работать в регионы