Для факультативов и как доплитературу – где и для чего используют учебник Союзного государства?

Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали 19 февраля в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

К учебнику Союзного государства – он уже есть, его используют? Кто, где?