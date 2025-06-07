ВСУ атаковали беспилотниками своих же солдат

По словам пленного украинского военнослужащего Андрея Евенко, были случаи, когда ВСУ открывали огонь по собственным военнослужащим, пишет ТАСС.

Украинский солдат рассказал, что морально-психологическое состояние в подразделении, где он проходил службу, было плохим. Причина – отсутствие обещанной ротации, не проводилась эвакуация погибших и раненых, при попытках отходить военных ВСУ обстреливали украинские минометы. Также, как упомянул военнопленный, во время нахождения его и сослуживцев на позиции на них дважды были сброшены с дрона «Баба-яга» «скиды».

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