Белорусские пляжные волейболисты вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России

Белорусские пляжные волейболисты победно стартовали в плей-офф первого летнего этапа чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Дедков и Павел Петрушко уверенно шагнули в четвертьфинал. На предыдущей стадии оказались повержены представители команды «Дон-1» Максим Сенцов и Остап Фирсов. Инициативой по изменению счета владел наш тандем. Россияне вынуждены были действовать вторым номером. Встреча продолжалась недолго. Счет – 21:16, 21:15 в пользу земляков. В 1/4 предстоит помериться силами с более мастеровитыми соперниками из «Проснега-2» Величко и Быкановым.