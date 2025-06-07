В ТЦ «Столица» состоялся праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады

Побывать на «Славянском базаре» не выезжая из Минска. Уникальная возможность прочувствовать атмосферу легендарного форума была у жителей и гостей города. В преддверии 34-го международного фестиваля искусств, музыкальный праздник приехал в столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незабываемые эмоции и яркие впечатления зрителям подарили звезды белорусской эстрады. Здесь же, в торговом центре, гости смогли увидеть фотохронику «Славянского базара». Для самых активных подготовили интерактивную развлекательную программу с розыгрышем призов от партнеров и пригласительных билетов на самое ожидаемое музыкальное событие лета.

Андрей Карпов, первый заместитель генерального директора фестиваля«Славянский базар в Витебске»: Мы сегодня здесь собрались в центре, в центре города Минска для того, чтобы подарить людям те незабываемые эмоции, в принципе за которыми они приезжают к нам на «Славянский базар». Чтобы они зарядились сегодняшней атмосферой и уже через 34 дня приехали уже полные энергией насладиться фестивальным Витебском.

Никита Белько, певец

Очень классно, что проводятся такие мероприятия, потому что понятно, что фестиваль «Славянский базар» о нем знают все, но как будто все равно классно, что и молодежь привлекается, и еще больше людей смогут увидеть артистов чуть-чуть ближе, чем со сцены.

Чуть больше месяца осталось до старта международного фестиваля в Витебске. Организаторы уже обнародовали программу 2025-го. В этом году «Славянский базар» пройдет с 10 по 13 июля, но мероприятия форума начнутся раньше – с 8 числа и продлятся до 14. Зрителей ждут не только традиционные концерты в Летнем амфитеатре, но и расширенная филармоническая и театральная программа.