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«Флорида» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

07 июня 2025 11:39
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«Флорида» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»-0

Хоккеисты «Флориды» во 2-м овертайме переиграли «Эдмонтон» в ходе второго матча финальной серии плей-офф НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Финальный счет поединка – 5:4 в пользу «котов». Среди победителей смогли отличиться Сэм Беннетт (в ходе 3-й минуты), Сет Джонс (на 12-й), Дмитрий Куликов (на 29-й), Брэд Маршанд (на 33-й и 89-й минутах). В составе «нефти» шайбы заброшены Эвандером Кейном (на 8-й минуте), Эваном Бушаром (на 10-й), Леоном Драйзайтлем (на 13-й), Кори Перри (на 60-й).

Счет в серии до четырех побед – 1-1.

Фото: Pinterest

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