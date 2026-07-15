Прямой эфир

Новости по тегу #Алексей Башан

В Академии МВД начала работу межвузовская приемная комиссия
15 июля 2026 06:40

В Академии МВД начала работу межвузовская приемная комиссия

Вступительная кампания-2025! Приём документов ведут милицейские вузы
16 июля 2025 10:38

Вступительная кампания-2025! Приём документов ведут милицейские вузы

В Академии МВД начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов
13 марта 2025 07:22

В Академии МВД начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов

Европарламент пытается узаконить свои преступления! Что не так с резолюцией по Беларуси?
22 января 2025 18:33

Европарламент пытается узаконить свои преступления! Что не так с резолюцией по Беларуси?

Алексей Башан и Сергей Хоменко досрочно проголосовали на выборах Президента
22 января 2025 13:34

Алексей Башан и Сергей Хоменко досрочно проголосовали на выборах Президента

ЦИК отмечает 35-летие – как поменялась избирательная система Беларуси за эти годы?
04 декабря 2024 16:35

ЦИК отмечает 35-летие – как поменялась избирательная система Беларуси за эти годы?

Около 88 тысяч белорусов будут впервые голосовать на Президентских выборах в 2025-м
04 декабря 2024 11:49

Около 88 тысяч белорусов будут впервые голосовать на Президентских выборах в 2025-м

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии
19 апреля 2024 19:36

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК
18 апреля 2024 18:04

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК

Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов
19 февраля 2024 18:49

Какие проблемы в высшем образовании и как их решить? Разбирались ректоры белорусских университетов

«Мы можем спать спокойно». Корреспондент внедрилась в ряды курсантов Академии МВД и прошла КМБ
20 августа 2023 17:15

«Мы можем спать спокойно». Корреспондент внедрилась в ряды курсантов Академии МВД и прошла КМБ

«Курсантская жизнь начнётся завтра». 440 абитуриентов зачислили в Академию МВД
04 августа 2023 11:50

«Курсантская жизнь начнётся завтра». 440 абитуриентов зачислили в Академию МВД