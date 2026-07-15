Новости по тегу #Алексей Башан

Отбор традиционно проходит в рамках единого совместного конкурса: абитуриенты распределяют специальности Академии МВД и Могилевского института в порядке приоритета.
Желающих стать курсантами Академии, а также Могилевского института МВД традиционно много. В оба учебных заведения документы можно подать в Минске.
В мире все больше новых вызовов и угроз, которые требуют своевременного реагирования. С учетом этого в вузе регулярно совершенствуют образовательные программы. Внедряют новые дисциплины. Акцент на практико-ориентированность.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов, которые, подчеркиваем, еще не состоялись, а также продолжать санкционное давление на Минск.
Заполненный бюллетень опустил в корзину для голосования и заместитель Председателя Совета Республики Сергей Хоменко. Голос парламентарий отдал за будущее Беларуси, которое будет опираться на прошлое и настоящее.
Состоялось 28 кампаний, четыре референдума, отработаны технические решения. Теперь взят курс на рациональную цифровизацию процессов.
Роль молодежи в важнейших политических событиях, а также дальнейшее развитие избирательного законодательства, его риски и перспективы – стали ключевыми темами форсайт-сессии научно-экспертного совета при ЦИК.
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