«Ответ простой: уже». Стоит ли сократить набор в вузы и почему это необходимо?
Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали 19 февраля в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Если мы говорим, что высшее образование должно стать целью, когда совершенствуешься, это должен быть человек, который будет дорого стоить, потому что он много умеет, так, может, нам сократить наборы до какого-то количества людей? Когда среднее специальное образование будет являться базовым образованием, которое будет давать основную среду для бизнеса, а это будет та самая элитарная прослойка?
Вадим Богуш, председатель Совета ректоров, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Ответ простой: уже. Количество студентов в два раза сократилось за последние 10 лет, которые получают высшее образование.
Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Статистика говорит о том, что как раз снижается количество – с 9 тысяч до 2,5 тысячи.
Вадим Богуш:
То есть когда в начале 2000-х, понятное дело, демографический рост, и для любого было понятно, что если ты высшее образование не получил, значит, что-то не так. И получить его можно было где угодно и как угодно, постепенно пришло понимание того, что А – высшее образование должно быть качественным, В – есть механизмы контроля этого качества. И С – высшее образование должно работать на экономику. Вот эти вещи, которые были сформулированы, и затем Минобр последовательно политику, связанную с корректировкой наборов, с новыми траекториями мотивации школьников, с повышением престижа естественно-научного блока и так далее – мы очень много работы сделали. И результат, который есть, он нацелен на то, чтобы наши выпускники оставались в нашей экономике.
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