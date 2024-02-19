Абитуриенты всё чаще хотят поступать за границу – почему?

Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы ищут в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Тенденция появилась, потому что высшее образование стало на определенном этапе массовым и был массовый запрос на него. Сегодня работодатели сами показали своим примером: смотрите, есть среднее специальное образование, оно востребовано. Инженер на предприятии не всегда получит ту зарплату, какую получит рабочий.

Алена Сырова, СТВ:

Может, тогда стоит снизить количество людей, которые могли бы получать высшее образование?

Денис Дук:

Все к этому идет. Сегодня 50 % выпуска идут в среднее специальное образование. Мы приходим к тому, что к нам идет мотивированный абитуриент, который сознательно выбирает высшее образование. Вход в высшее образование в нашей стране, планка, которая задана, держится.

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