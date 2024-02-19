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Абитуриенты всё чаще хотят поступать за границу – почему?

19 февраля 2024 16:08
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Новости Беларуси. Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы ищут в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Откуда появилась тенденция? Почему люди уезжают?

Абитуриенты всё чаще хотят поступать за границу – почему?-1

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Тенденция появилась, потому что высшее образование стало на определенном этапе массовым и был массовый запрос на него. Сегодня работодатели сами показали своим примером: смотрите, есть среднее специальное образование, оно востребовано. Инженер на предприятии не всегда получит ту зарплату, какую получит рабочий.

Алена Сырова, СТВ:
Может, тогда стоит снизить количество людей, которые могли бы получать высшее образование?

Денис Дук:
Все к этому идет. Сегодня 50 % выпуска идут в среднее специальное образование. Мы приходим к тому, что к нам идет мотивированный абитуриент, который сознательно выбирает высшее образование. Вход в высшее образование в нашей стране, планка, которая задана, держится.

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# Белорусы за границей # общество # Кирилл Казаков # Денис Дук # Алена Сырова

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