На каждого по 3-4 заявки. Ректор МГУ им. Кулешова о спросе на выпускников журфака

Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Не много. В МГУ Кулешова мы открыли направление – «журналистика». IT-журналистика, веб-журналистика, печатные традиционные СМИ и так далее – направлений на самом деле много. Почему? Потому что спрос колоссальный на нашего выпускника сегодня. Мы набираем группу до 20 человек, на каждого 3-4 заявки только в регионе, я уже не говорю про близлежащие области (и оттуда приходят). Но мы стараемся удовлетворить.

Если нет хватает журналистов, то даже филологи могут претендовать, условно говоря, на специальность журналистика. Для этого тоже в университете создана переподготовка соответствующая. Есть заказ. Таких специальностей много, где мы сегодня даже не можем удовлетворить заказ.

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