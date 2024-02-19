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На каждого по 3-4 заявки. Ректор МГУ им. Кулешова о спросе на выпускников журфака

19 февраля 2024 17:38
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Качество высшее. Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования? Над чем стоит задуматься? Ответы на эти вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
А не много ли у нас журфаков?

На каждого по 3-4 заявки. Ректор МГУ им. Кулешова о спросе на выпускников журфака-1

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Не много. В МГУ Кулешова мы открыли направление – «журналистика». IT-журналистика, веб-журналистика, печатные традиционные СМИ и так далее – направлений на самом деле много. Почему? Потому что спрос колоссальный на нашего выпускника сегодня. Мы набираем группу до 20 человек, на каждого 3-4 заявки только в регионе, я уже не говорю про близлежащие области (и оттуда приходят). Но мы стараемся удовлетворить.

Если нет хватает журналистов, то даже филологи могут претендовать, условно говоря, на специальность журналистика. Для этого тоже в университете создана переподготовка соответствующая. Есть заказ. Таких специальностей много, где мы сегодня даже не можем удовлетворить заказ.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Денис Дук

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