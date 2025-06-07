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Британия находится в состоянии войны с Россией – Хилл

07 июня 2025 11:13
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Британия находится в состоянии войны с Россией – Хилл-0

По мнению советника по вопросам обороны Соединенного королевства Фионы Хилл, Британия пребывает в состоянии войны с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Как заявляет Хилл, «Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать».

Положение Британии, объясняет специалист, опасно, потому что геополитически Королевство расположено между молотом и наковальней, где причиной называется якобы российская угроза и непредсказуемость администрации США.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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