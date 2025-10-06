Минск – Маскат. Что связывает Беларусь и небольшое государство на Ближнем Востоке?

Оман – государство на Ближнем Востоке. Для Беларуси эта страна вовсе не «terra incognita». Разберемся, в чем же особенность Султаната и нарисуем его геополитический и экономический «портрет». По площади Оман наполовину превосходит Беларусь, а вот по количеству населения уступает нам на пару миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная позиция в экономике, разумеется, нефть и нефтепереработка, к которой более десятка лет назад подключили также добычу и сжижение природного газа. Картину промышленности дополняет производство меди и стали. И вот это все в сумме дает около половины ВВП. Вторая часть – сфера услуг. Ее Оман развивает просто «семимильными шагами». Отдельного внимания здесь заслуживает транспорт и логистика. К тому же пару лет назад, и это стало своеобразной «фишкой», Оман сделал ставку на аэрокосмические услуги. На Аравийском побережье для этих целей возведен коммерческий космодром «Этлак», который стал первым подобным объектом на Ближнем Востоке.

Современная, гибкая, стабильная и демонстрирующая уверенный рост (кстати, постковидный период – тому подтверждение) – все это про экономику Омана. К тому же в Султанате один из самых низких в мире уровней инфляции. А местная валюта – риал – на третьем месте по устойчивости и легко конвертируется, что делает Оман весьма привлекательным для инвесторов. К тому же местная власть активно работает над упрощением условий ведения бизнеса, а также поощряет диверсификацию экономики. Несколько лет назад в стране запущена амбициозная стратегия развития «Vision 2040». Согласно ей, в ближайшие годы Оман намерен снизить зависимость от нефтегазовой сферы, сделав акцент на развитие IT-сектора, обрабатывающую промышленность, а также логистику. Кроме того, Оман собирается построить один из крупнейших в мире заводов по производству «зеленого» водорода. Это новейший и перспективный планетарный тренд, где Султанат собирается «застолбить» место уже на старте. К тому же Оман позиционирует себя нейтральным государством, оказываясь в стороне от всяческих геополитических интриг. А на первое место Султанат ставит дипломатию и возможность договориться в любой ситуации. И вот такая позиция, очевидно, схожа и с принципами внешней политики Минска. Так, оманские дипломаты неоднократно высказывались о необходимости мирного решений украинского вопроса. К тому же несколько месяцев назад Султанат выступил переговорной площадкой между Ираном и США по ядерной сделке. Все это говорит о том, что страна максимально независима от западного влияния, а значит, обладает реальным суверенитетом. А значит, Минску и Маскату по пути. И этот геополитический путь определен на высшем уровне – то, что обычно называется «политическая воля».