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Минск – Маскат. Что связывает Беларусь и небольшое государство на Ближнем Востоке?

06 октября 2025 16:43
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Оман – государство на Ближнем Востоке. Для Беларуси эта страна вовсе не «terra incognita». Разберемся, в чем же особенность Султаната и нарисуем его геополитический и экономический «портрет».

По площади Оман наполовину превосходит Беларусь, а вот по количеству населения уступает нам на пару миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная позиция в экономике, разумеется, нефть и нефтепереработка, к которой более десятка лет назад подключили также добычу и сжижение природного газа. Картину промышленности дополняет производство меди и стали. И вот это все в сумме дает около половины ВВП.

Вторая часть – сфера услуг. Ее Оман развивает просто «семимильными шагами». Отдельного внимания здесь заслуживает транспорт и логистика. К тому же пару лет назад, и это стало своеобразной «фишкой», Оман сделал ставку на аэрокосмические услуги. На Аравийском побережье для этих целей возведен коммерческий космодром «Этлак», который стал первым подобным объектом на Ближнем Востоке.

Минск – Маскат. Что связывает Беларусь и небольшое государство на Ближнем Востоке?-2

Современная, гибкая, стабильная и демонстрирующая уверенный рост (кстати, постковидный период – тому подтверждение) – все это про экономику Омана. К тому же в Султанате один из самых низких в мире уровней инфляции. А местная валюта – риал – на третьем месте по устойчивости и легко конвертируется, что делает Оман весьма привлекательным для инвесторов. К тому же местная власть активно работает над упрощением условий ведения бизнеса, а также поощряет диверсификацию экономики.

Несколько лет назад в стране запущена амбициозная стратегия развития «Vision 2040». Согласно ей, в ближайшие годы Оман намерен снизить зависимость от нефтегазовой сферы, сделав акцент на развитие IT-сектора, обрабатывающую промышленность, а также логистику. Кроме того, Оман собирается построить один из крупнейших в мире заводов по производству «зеленого» водорода. Это новейший и перспективный планетарный тренд, где Султанат собирается «застолбить» место уже на старте.

К тому же Оман позиционирует себя нейтральным государством, оказываясь в стороне от всяческих геополитических интриг. А на первое место Султанат ставит дипломатию и возможность договориться в любой ситуации. И вот такая позиция, очевидно, схожа и с принципами внешней политики Минска. Так, оманские дипломаты неоднократно высказывались о необходимости мирного решений украинского вопроса. К тому же несколько месяцев назад Султанат выступил переговорной площадкой между Ираном и США по ядерной сделке.

Все это говорит о том, что страна максимально независима от западного влияния, а значит, обладает реальным суверенитетом. А значит, Минску и Маскату по пути. И этот геополитический путь определен на высшем уровне – то, что обычно называется «политическая воля».

Минск – Маскат. Что связывает Беларусь и небольшое государство на Ближнем Востоке?-4

Итак, декабрь 2024-го. Именно под занавес года минувшего Минск и Маскат обозначили новую планку в двусторонних отношениях. Тогда Александр Лукашенко посетил Оман. И это был уже второй визит главы белорусского государства в эту ближневосточную страну. Фундамент двусторонних отношений, которые постепенно развивались на протяжении последующих лет, был заложен в 2007-м.

В Маскате Александр Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Таким образом, сегодняшние переговоры в минском Дворце Независимости – уже вторая встреча лидеров двух государств, что, безусловно, подчеркивает стратегический курс на сближение.

Оман стремится формировать собственный полюс силы внутри многополярного мира, проводя очень грамотную внешнюю политику и умело балансируя между крупными мировыми игроками и международными объединениями. В свою очередь, Минск поможет Оману создать новую точку присутствия в Восточной Европе.

К тому же в декабре 2024 года между нашими странами был отменен визовый режим (фактически на год раньше, чем у Омана с Россией), что, безусловно, увеличивает туристическую и бизнес-привлекательность этого ближневосточного государства. Государство, которое, вне всяких сомнений, является одной из надежных «опорных точек» Минска на карте мира.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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