Как выглядит Беларусь во времена пандемии? От поддержки бизнеса до историй обычных людей

Новости Беларуси. На этой неделе во Дворце Независимости шла речь о шагах, которые сейчас важно предпринять для поддержки особенно уязвимой части населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Еще один аспект – здоровье граждан, в том числе сейчас, когда COVID-19 заставляет всю систему оказания медпомощи адаптировать под новые условия работы. Главное, на что постоянно обращает внимание Александр Лукашенко, – сберечь каждую жизнь. Ну а что касается помощи, здесь также ничего нового в требованиях главы государства. Разумный и взвешенный подход.

«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу» – цитата Президента. Обо всем подробнее корреспондент Юлия Бешанова. «В Москве заболел и дотянул до того, что оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую» Мир накрыла эпидемия тревоги. Фондовые рынки падают, цена на нефть опустились до минимума начала 2000-х годов. Угроза нависла не только над здоровьем людей – над бизнесом и целыми отраслями экономики. Пандемия стала синонимом помощи. Конечно, в условиях жесткого карантина, когда из-за закрытых границ фактически разрушены производственные цепочки, от государства требуются большие вложения. И помогать будут. Но только тем, кто действительно оказался в безвыходной ситуации.

Пока рынок труда справляется с нагрузкой. Да, новых вакансий стало меньше, но при этом свободно около 72 тысяч рабочих мест. Трёхуровневая система лечения коронавируса и поддержка отдельных категорий граждан. Итоги совещания во Дворце Независимости Президенту на стол положили очередной список мер по поддержке нуждающихся. В нем в основном те, кому и до эпидемии было непросто: многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Принципиально подходы глава государства поддержал. Речь в документе о трех направлениях поддержки: пенсионный стаж, соцзащита и медицинская помощь. Чтобы стимулировать демографию, в проект указа включена мера бесплатной первой попытки ЭКО.

Как в Беларуси пересмотрят поддержку отдельных категорий граждан? Рассказывает министр труда Деньги, которые предназначены нуждающимся, отправят в регионы. Распоряжаться антикризисным бюджетом – право губернаторов: на местах виднее, кому нужнее, какому предприятию нужна финансовая соломинка. В конце концов, сейчас не так важно, на сколько процентов упало производство. Важнее сдержать рост уровня безработицы. Александр Лукашенко: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке, и кто сам шевелится» Тут, как говорится, люди дороже. Сохранить трудовые коллективы – одно из ключевых требований Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно и самим искать эту работу. Опять избитый приведу пример по поводу ресторанов. Рестораторы и работники ресторанов нашли такую форму зарабатывания денег, как доставка обедов, завтраков на дом, предприятиям. И очень интересное движение, когда бизнесмены – я вам скажу, не совсем крупные бизнесмены, средней руки, небольшие бизнесмены – заказывают обеды в этих ресторанах для врачей. То есть люди, если хотят работать, нашли новую форму.

Александр Лукашенко об ослаблении карантина в России: богатая страна, но поняла, что могут быть плохие последствия Так выглядит Беларусь во времена пандемии. Обычная жизнь, какой невозможно увидеть ее во многих странах мира. Наша страна отказалась от жестких мер карантина и сделала ставку на сознательность людей, которые должны соблюдать рекомендации. И метод сработал.

Принимая решения, белорусские власти ориентируются на статистику и точные прогнозы. Сегодня такой подход позволяет держать ситуацию под контролем. Главное – сохранить жизни людей. Александр Лукашенко: все эти показатели – это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, – это останется

И уже если заговорили про эпидемию... «После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях Когда необходимость в оперативных мерах отпадает, нужны другие методы. И тут уже не столько медицина, скорее психология.

Президент о пациентах с коронавирусом: «Ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей» Александр Лукашенко:

Та истерия, которая создалась вокруг этого заболевания, вокруг этого вируса, она же психологически душит человека. Вот он был свободным, его заперли туда и начинают лечить. И человек лежит и понимает, что лекарств нет, вакцины нет для этого. И он думает: выживу я или не выживу? Человек психически ненормальным становится. Поэтому если есть нормальная динамика в лечении больных в больнице непосредственно, мною принято решение: пока не домой. Если он нормально чувствует, пошел на выздоровление, мы его переводим на санаторно-курортное, так сказать, лечение.