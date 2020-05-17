В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря

Новости Беларуси. Остается надеяться, что COVID исчезнет, а внутренний туризм продолжит развиваться. И мы будем в первую очередь ценить все то, что есть в нашей стране, знать ее и от этого любить еще больше. Ведь столько в Беларуси мест, где очень важно побывать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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