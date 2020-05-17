Прямой эфир

В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря

17 мая 2020 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Остается надеяться, что COVID исчезнет, а внутренний туризм продолжит развиваться. И мы будем в первую очередь ценить все то, что есть в нашей стране, знать ее и от этого любить еще больше. Ведь столько в Беларуси мест, где очень важно побывать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря-1

Жировичский монастырь – одно из таких. Грядут два великих юбилея православных христиан всего мира – 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери.

В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря-4

В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря-6

Юлия Огнева, СТВ:
Нам стало известно, что в Воронеже по предварительным договоренностям отлит главный четырехтонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря. Комплект из 12 колоколов, временная звонница и будущая колокольня – все это дар российской стороны к юбилею.

# Православные в Беларуси # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Считал коронавирус чуть ли не выдумкой, но провёл 12 дней в реанимации. История пациента из Гомеля
17 мая 2020 18:58

Считал коронавирус чуть ли не выдумкой, но провёл 12 дней в реанимации. История пациента из Гомеля

«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях
17 мая 2020 18:50

«После больнички здесь просто рай». Что говорят белорусы, которые долечиваются в санаториях

«В Москве заболел и дотянул до того, что оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую»
17 мая 2020 17:58

«В Москве заболел и дотянул до того, что оттуда увезли. Приехал я в Калинковичи и сразу с маршрутки на скорую»