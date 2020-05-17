В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря
Новости Беларуси. Остается надеяться, что COVID исчезнет, а внутренний туризм продолжит развиваться. И мы будем в первую очередь ценить все то, что есть в нашей стране, знать ее и от этого любить еще больше. Ведь столько в Беларуси мест, где очень важно побывать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Жировичский монастырь – одно из таких. Грядут два великих юбилея православных христиан всего мира – 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери.
Юлия Огнева, СТВ:
Нам стало известно, что в Воронеже по предварительным договоренностям отлит главный четырехтонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря. Комплект из 12 колоколов, временная звонница и будущая колокольня – все это дар российской стороны к юбилею.