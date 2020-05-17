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Считал коронавирус чуть ли не выдумкой, но провёл 12 дней в реанимации. История пациента из Гомеля

17 мая 2020 18:58
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Новости Беларуси. Гомельчанин Александр Зубарев признается: в начале апреля был настоящим COVID-диссидентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Считал коронавирус чуть ли не выдумкой, но провёл 12 дней в реанимации. История пациента из Гомеля-1

Смеялся над масками и антисептиками, а сам вирус считал чуть ли не выдумкой. 12 дней в реанимации перевернули жизнь с ног на голову. Говорит, медики буквально вытащили его с того света. Сильнейшие повреждения легких придется восстанавливать не один месяц.

Считал коронавирус чуть ли не выдумкой, но провёл 12 дней в реанимации. История пациента из Гомеля-4

Александр Зубарев, житель Гомеля:
Сейчас здесь, в Живице, в санатории на природе. Сейчас чувствую себя довольно хорошо. Больше месяца нельзя было выходить из палаты даже в коридор, поэтому ощущал себя, как в заключении. 

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А здесь, на природе, когда можно выйти подышать воздухом, пообщаться с довольно большим количеством людей… Как говорится, жизнь возвращается.

# Коронавирус # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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