Александр Лукашенко об ослаблении карантина в России: богатая страна, но поняла, что могут быть плохие последствия

Новости Беларуси. Пока экономика приспосабливается к новым реалиям, мы не ждем, когда вирус захватит страну. Просто взяли его под контроль и стремимся с минимальными потерями выйти из сложной ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ставка на здравый смысл. И, похоже, он начал преобладать и в соседних государствах. В России «разморозили» строительный комплекс, промышленные предприятия. И это вовсе не потому, что эпидемия пошла на спад – экономические последствия все более ощутимы. В России жесткая самоизоляция длилась два месяца. За это время, по расчетам экспертов, число безработных увеличилось вдвое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дружественная нам родная Россия потихонечку, потихонечку… Да какое потихонечку? Открыли строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные секторы экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу.