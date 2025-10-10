Польские перевозчики потребовали от властей навести порядок на границе с Беларусью

Польские перевозчики требуют от правительства страны урегулировать кризис на границе. В обращении говорится, что после временного закрытия погранпереходов с Беларусью хаос, устроенный официальной Варшавой, до сих пор не прекратился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Козловичи» скопилась огромная очередь из более чем 3 тысяч польских фур. Водители вынуждены ждать более восьми суток возможности вернуться на родину. Сопредельная сторона принимает не более 30 % от возможного количества.

Перевозчики призвали правительство Польши немедленно перевести на этот участок дополнительных сотрудников. Из-за простоя и невозможности выполнить контракты компании теряют заказы и несут финансовые потери.