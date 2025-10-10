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Планы массовой эвакуации из приграничных районов разрабатывают в Прибалтике

10 октября 2025 13:43
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Страх властей стран Балтии перед мифической угрозой с Востока приобретает маниакальные формы. Мало того, что они уже удвоили расходы на военные нужды, теперь разрабатывают планы массовой эвакуации жителей из приграничных районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы массовой эвакуации из приграничных районов разрабатывают в Прибалтике-2

В Литве планируют переселить около 400 тысяч человек, живущих в радиусе 25 километров от границ с Беларусью. Людей смогут разместить в Каунасе. Уже выбраны пункты сбора и созданы запасы необходимых вещей и продовольствия. 

Власти Эстонии в свою очередь готовят планы по переселению около 150 тысяч человек. А вот в Латвии покинуть свои дома могут почти 600 тысяч жителей. Это около трети от всего населения страны. Кроме того, балтийские государства проводят масштабную модернизацию больниц и готовят персонал для работы в военных условиях.

# Международная политика

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